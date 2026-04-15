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Hindi Newsशिक्षाCBSE Board Exam 2026: साइंस, इंग्लिश या मैथ्स... 10वीं में आ गई कंपार्टमेंट या अंक कम, न लें टेंशन स्टूडेंट्स के पास एक और मौका!

CBSE Board Exam 2026: साइंस, इंग्लिश या मैथ्स... 10वीं में आ गई कंपार्टमेंट या अंक कम, न लें टेंशन स्टूडेंट्स के पास एक और मौका!

CBSE Board Exam Second Chance: अगर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं में साइंस, इंग्लिश या मैथ्स या किसी अन्य सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई है या नंबर कम आए हैं तो चिंता न करें स्टूडेंट को बोर्ड एक चांस और दे रहा है. आइए जानते हैं क्या करना होगा?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 15, 2026, 06:18 PM IST
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CBSE board exam second chance class 10th
CBSE board exam second chance class 10th

CBSE Board Exam Second Chance: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. इस साल कुल पास प्रतिशत 93.70 फीसदी रहा है. सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में 92.6% लड़कों ने पास किया है. जबकि, लड़कियों का पास प्रतिशत 94.99% रहा है. पिछले सालों की तरह इस बार भी लड़कियों ने लड़कों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया है. सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में अगर कंपार्टमेंट आई है या किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं तो चिंता न करें.

विज्ञान, अंग्रेजी या गणित में अंक कम?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं में जिन स्टूडेंट्स के विज्ञान, अंग्रेजी या गणित में नंबर कम आए हैं तो निराश न हो, उनके पास एक और मौका है जिससे साल खराब होने से बच सकता है. दो बोर्ड परीक्षा सिस्टम के जरिए स्टूडेंट्स फिर से मैथ्स, साइंस या इंग्लिश सब्जेक्ट में कम अंक आने पर सुधार कर सकते हैं. अगर किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है तो फिर से एग्जाम दे सकते हैं.

सीबीएसई बोर्ड देता है दूसरा मौका

सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में कंपार्टमेंट एग्जाम या इम्प्रूवमेंट एग्जाम जैसे ऑप्शन देता है. दूसरी बोर्ड परीक्षा का आयोजन मई 2026 में होना है जिसके लिए पहले से स्टूडेंट्स अपने स्कूल से संपर्क कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. दूसरी बोर्ड परीक्षा देकर स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट सही कर सकते हैं.

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कंपार्टमेंट श्रेणी में कौन से स्टूडेंट्स होते हैं?

सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में दो सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा जाता है. हालांकि, 3 सब्जेक्ट या उससे ज्यादा में फेल हैं तो दूसरा चांस नहीं मिलेगा. 3 या उससे अधिक सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को साल 2027 में फिर से मुख्य बोर्ड परीक्षा देनी होगी.

कैसे करें तैयारी?

कंपार्टमेंट या कम अंक आने पर स्टूडेंट्स को कुछ दिनों का समय दिया जाएगा और उस दौरान वो अपनी तैयारी कर सकेंगे. NCERT की किताबों पर फोकस करके अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं. दरअसल, CBSE में ये सबसे जरूरी होता है. एक टाइम टेबल बना लें और जिस सब्जेक्ट का पेपर देना है उसमें अपने कमजोर टॉपिक्स की पहले तैयारी करें और ज्यादा से ज्यादा फोकस रखें.

ल होने पर क्या दे सकते हैं फिर से 10वीं की परीक्षा?

नहीं, अगर आप सीबीएसई कक्षा 10वीं फेल हो गए हैं तो बोर्ड की ओर से फिर से परीक्षा देना का मौका नहीं दिया जाता है. कुछ सब्जेक्ट में कम अंक आने और उनमें कंपार्टमेंट आने पर बोर्ड की ओर से फिर से परीक्षा देने का मौका दिया जाता है. सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.gov.in के जरिए दूसरी बोर्ड परीक्षा से संबंधित अपडेट जान सकते हैं.

ये भी पढ़ें- CBSE Class 10th Result 2026 OUT: एक फोन कॉल से पता चलेगा सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट, बिना इंटरनेट के ऐसे स्टूडेंट्स देख पाएंगे परिणाम

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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