कल से शुरू हो रहा है 46 लाख छात्रों का 'अग्निपरीक्षा' का दौर! CBSE बोर्ड एग्जाम में अगर की ये 3 गलतियां, तो कट सकते हैं पूरे नंबर

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 16, 2026, 10:27 AM IST
CBSE board exams 2026: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 का काउंटडाउन अब खत्म हो चुका है. कल यानी 17 फरवरी से भारत सहित 26 देशों के करीब 46 लाख छात्र अपनी किस्मत लिखने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे. 8,074 केंद्रों पर होने वाले इस परीक्षा में न केवल आपकी साल भर की मेहनत, बल्कि आपके लिखने के तरीके का भी इम्तिहान होगा. 

अक्सर देखा गया है कि टॉपर छात्र भी पेपर के दबाव में आकर कुछ ऐसी बुनियादी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं. चाहे वह खराब हैंडराइटिंग हो या समय का ठीक से इस्तेमाल ना कर पाना, एक छोटी सी चूक आपको रेस से बाहर कर सकती है. आज हम आपको कुछ एक्सपर्ट टिप्स बताएंगे जो इस बोर्ड परीक्षा में आपके नंबरों को सुरक्षित रखेंगे और आपको दूसरों से आगे बढ़ाने का काम करेंगे.

कब से शुरू है परीक्षा
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 17 फरवरी से शुरू होने जा रही है. इस साल करीब 46 लाख स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे. यह परीक्षा भारत के अलावा 26 देशों में भी आयोजित होगी. देश और विदेश के 8,074 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर 31,000 से ज्यादा स्कूलों के छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे. इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा होने के कारण स्टूडेंट्स को अपने समय और तैयारी का खास ध्यान रखना होगा.

नंबर कम होने के कई कारण
परीक्षा में मार्क्स कटने के कई कारण होते हैं. सबसे पहले तो गलत उत्तर लिखना मार्क्स कम होने का सबसे बड़ा कारण है. कभी-कभी छात्र उत्तर जानते हैं लेकिन उसे ठीक से नहीं लिख पाते हैं. इसके अलावा हैंडराइटिंग खराब होने पर भी मूल्यांकन में कमी आ सकती है. बहुत से स्टूडेंट्स प्रश्नों को ठीक से नहीं पढ़ते, जिससे उनका उत्तर गलत हो जाता है. इसलिए परीक्षा शुरू करने से पहले पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है.

तय कर लें कि सबसे पहले कौन सा सेक्शन करना है
परीक्षा लिखते समय सबसे पहले यह तय करें कि कौन सा सेक्शन सबसे पहले करना है. ऐसा करने से समय का सही उपयोग होगा और तनाव भी कम होगा. हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें कि पूछे गए सवाल में आखिर आपसे क्या चाहिए. जब प्रश्न साफ हो, तभी उसका उत्तर लिखें. इससे उत्तर सही और स्पष्ट बनेगा.

हैंडराइटिंग का साफ होना जरूरी
हैंडराइटिंग साफ और पढ़ने योग्य होना बहुत जरूरी है. जो उत्तर पढ़ने में मुश्किल होंगे, उन्हें ठीक से अंक नहीं मिलेंगे. इसके साथ ही समय का प्रबंधन करना भी जरूरी है ताकि सभी सवालों का उत्तर पूरा किया जा सके. अगर समय का सही उपयोग नहीं होगा तो कुछ सवालों के उत्तर अधूरे रह सकते हैं.

लिखने के बाद एक बार जरूर पढ़ें
अंत में, उत्तर लिखने के बाद उसे एक बार जरूर पढ़ें. दोबारा पढ़ने से गलती पकड़ में आ सकती है और उसे सुधारने का मौका मिलेगा. इस तरह से छात्र अपने अंक सुरक्षित रख सकते हैं और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. सावधानी और समय प्रबंधन से स्टूडेंट्स अच्छे नंबर ला सकते हैं.
ये भी पढ़ें:  बीएनपी की शानदार जीत से दक्षिण एशिया की भू-राजनीति कैसे बदल सकती है? भारत-चीन-पाक के लिए बांग्लादेश का क्या महत्व है?

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं.

cbse board exams 2026

