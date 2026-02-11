CBSE Class 10 Math Exam Preparation 2026: 10वीं के स्टूडेंट्स न लें स्ट्रेस, कमजोर है मैथ्स तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी में फॉलो करें 3 टिप्स

Trending Photos
CBSE Class 10 Math Exam Preparation 2026: क्या 10वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर आप भी चिंता में हैं? खासतौर पर गणित सब्जेक्ट को लेकर ज्यादा टेंशन हैं. मैथ्स के कारण कहीं अंक कम आ जाएं या बोर्ड परीक्षा में कम प्रतिशत न आ जाए, इसे लेकर दिन रात चिंता सता रही है? मैथ्स न तो ज्यादा पसंद है और ना ही ये सब्जेक्ट आपकी समझ में आता है? लेकिन 10वीं पास होने के लिए पासिंग मार्क्स ही आ जाए, ऐसा सोच रहे हैं? अगर ऐसा कुछ है को चिंता न करें. आज हम आपको 3 ऐसी स्टडी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे 50 अंक तो लेकर आ ही सकते हैं. बस कुछ गलतियों को करने से बचना होगा और बोर्ड परीक्षा में मैथ्स में अच्छे अंक लाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. एक्सपर्ट की ओर से भी मैथ्स में अच्छे अंक लाने के टिप्स दी गए हैं, आइए जानते हैं कि कैसे 10वीं परीक्षा में गणित सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं?
परीक्षा के 10-15 दिन पहले मैथ्स के किसी नई रेफरेंस बुक का सहारा न लें और इस पढ़ें नहीं और ना ही कोई नया टॉपिक या चैप्टर पढ़ें की कोशिश करें. नई टॉपिक या पेपर से मैथ्स की तैयारी करना आपकी पिछली मेहनत पर पानी फेर सकता है. इसलिए ध्यान रहे कि आपको किताब से ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है.
1. NCERT की बुक को कम से कम दो बार पढ़ लें. अच्छे से रिवीजन करने के बाद सभी एग्जांपल को सॉल्व कर लें. ज्यादातर सवाल एनसीईआरटी की गणित किताब से आते हैं.
2. गणित किताब के Real Numbers, Statistics, Polynomials, Probability, Coordinate Geometry, Trigonometry जैसे चैप्टर को अच्छे कवर करें और इसकी प्रैक्टिस कर लें. दरअसल, ज्यादा से ज्यादा अंकों के सवाल इन चैप्टर से आते हैं और आप 33 अंकों तक नंबर्स हासिल कर सकते हैं.
3. सीबीएसई के लास्ट 3 साल के सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें जिसमें से कोई न कोई सवाल आ सकता है और जिससे अंक हासिल करने में मदद मिल सकती है.
सर्वोदय बाल विद्यालय (SBV) निठारी स्कूल के गणित शिक्षक आनंद कुमार शर्मा ने मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा अंक लाने के लिए 1 से लेकर 13 चैप्टर के कुछ मुख्य टॉपिक बताए हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि स्टूडेंट्स कुछ सब्जेक्ट के टॉपिक को कवर करके ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं. गणित सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक हैं जो अधिक अंकों के सवालों के साथ आते हैं. सुझाव अनुसार EX-1.2, एचसीएफ, एलसीएम- EX-1.1, चैप्टर 2 में EX-2.2, चैप्टर 3 में एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढ़ें. वन वर्ड प्रॉब्लम. चैप्टर 4, चैप्टर 5 में EX-5.3, चैप्टर- 6 से दो सवाल, चैप्टर-7 से 2,3 सवाल और चैप्टर 8 का EX-8.2 पढ़ सकते हैं.
इसके अलावा चैप्टर 9 से सभी तरह के फिगर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं. चैप्टर 10 भी खास है. चैप्टर 12 से 14 में से एक-दो सवाल आ सकते हैं. आप एनसीईआरटी की गणित किताब से प्रैक्टिस करके भी अच्छे अंक ला सकते हैं.
