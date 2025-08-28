CBSE Board Exam: सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर जारी किया गाइडलाइंस, मांगी ये अहम डिटेल
CBSE Board Exam: सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर जारी किया गाइडलाइंस, मांगी ये अहम डिटेल

CBSE Board Guideline: सीबीएसई ने 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर खास गाइडलाइंस जारी की है. परीक्षा से पहले बोर्ड परीक्षार्थियों की सूची यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट (एलओसी) स्कूल को जारी करना होगा. 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:46 AM IST
CBSE Board Exam: सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर खास गाइडलाइन जारी किया है. ये खासतौर पर सभी स्कूल के लिए है. दरअसल इस साल से 10वीं की साल में दो बार बोर्ड की परीक्षा होगी. ऐसे में बोर्ड एग्जाम को लेकर सीबीएसई ने तैयारियां शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में सीबीएसई ने सभी स्कूलों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें बोर्ड ने स्कूलों को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों की एलओसी यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिट  कराने का शेड्यूल जारी किया है.   

क्या है गाइडलाइन?
सीबीएसई ने स्कूलों प्रिंसिपल्स को निर्देशित करते हुए बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट मांगी है. सीबीएसई ने कहा है कि साल 2026 कुल तीन बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं. 10वीं की दो बोर्ड परीक्षा आयोजित होनी है और 12वीं बोर्ड परीक्षा. ऐसे में फिलहाल सीबीएसई ने 10वीं की मुख्य यानी अनिवार्य परीक्षा के लिए ही छात्रों की लिस्ट अपलोड करने की बात कही है. दूसरी लिस्ट पहली परीक्षा होने के बाद अपलोड की जाएगी. 

GATE 2026 Registration आज से; जानें जरूरी डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम डेट, सिलेबस और फीस की पूरी जानकारी यहां

सीबीएसई ने साफ कहा कि जिन छात्रों के नाम LOC में ऑनलाइन अपलोड नहीं किए जाएंगे, उन्हें बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं होने नहीं मिल पाएगा. ऐसे में ध्यानपूर्वक लिस्ट को अपलोड करें. बोर्ड के अनुसार,  बोर्ड परीक्षा के लिए LOC जमा करना एक महत्वपूर्ण कदम है. इसके डेटा के जरिए ही एडमिट कार्ड, परीक्षा रिकॉर्ड, रिजल्ट तैयार करने में मदद मिलती है.   

इसके अलावा सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (APAAR) आईडी को भी अनिवार्य कर दिया है. सीबीएसई गाइडलाइंस में स्कूल प्रिंसिपलों को निर्देशित किया गया है कि वह बिना APAAR आईडी के LOC अपलोड नहीं करें. बता दें, स्कूल सितंबर से एलओसी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. बिना लेट फीस के एलओसी जमा करने की छूट अक्टूबर महीने तक है.

;