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CBSE New Chairman: CBSE में बड़ा बदलाव? बोर्ड के नए चेयरमैन IAS प्रशांत लोखंडे के सामने 3 बड़ी चुनौतियां

CBSE New Chairman IAS Prashant Lokhande: सीबीएसई के नए चेयरमैन प्रशांत लोखंडे सीताराम के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं जिनका सामना करने के बाद बोर्ड में बड़े बदलाव होने की संभावना है. आइए जानते हैं कि वो 3 चुनौतियां कौन सी हैं?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 11:50 AM IST
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cbse chairman prashant 3 major challenges awaiting
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CBSE New Chairman IAS Prashant Lokhande: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) में ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जुड़ी गड़बड़ियों के बाद बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है. 2 जून 2026 को हुई कार्रवाई के तहत बोर्ड में शीर्ष स्तर पर बदलाव किए गए. इसके तहत तत्कालीन चेयरमैन राहुल सिंह को पद से हटा दिया गया, जबकि बोर्ड सचिव हिमांशु गुप्ता को भी उनके पद से हटाया गया. इस मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है. ऑन-स्क्रीन मार्किंग टेंडर से जुड़े आरोपों की समीक्षा के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की अध्यक्ष एस. राधा चौहान को जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी. सीबीएसई बोर्ड के नए चेयरमैन प्रशांत लोखंडे सीताराम बन गए हैं और उन्हें पद की जिम्मेदारी के साथ तीन बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है. 

कौन हैं IAS प्रशांत लोखंडे सीताराम?

सीबीएसई बोर्ड के नए चेयरमैन IAS प्रशांत लोखंडे सीताराम को देश-विदेश के 25 हजार से अधिक स्कूल की कमान सौंपी गई है. ये 2001 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (AGMUT) कैडर से हैं. सीबीएसई चेयरमैन बनने से पहले वे केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे. उन्हें एक अनुशासित, सख्त और नीति मामलों के एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता है.

1. परीक्षा व्यवस्था और विवाद समाधान

देशभर के लाखों परीक्षा केंद्रों पर बिना पेपर लीक और तकनीकी खामियों के पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराना सीबीएसई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. समय पर रिजल्ट जारी करना और डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को और मजबूत बनाना भी प्राथमिकता में रहेगा. इसके साथ ही हाल ही में सामने आए री-वैल्यूएशन और ऑनलाइन कॉपी चेकिंग से जुड़े विवादों को खत्म करना भी एक अहम चुनौती होगी.

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2. NEP का इंप्लांटेशन

नई शिक्षा नीति के तहत नया सिलेबस और परीक्षा पैटर्न लागू करना एक बड़ी चुनौती है. उनके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य ये रहेगा है कि छात्रों पर पढ़ाई का दबाव कम हो और वो रटने के बजाय समझकर सीखने पर ज्यादा ध्यान दें.

3. स्कूलों और छात्रों से तालमेल

सीबीएसई के नए चेयरमैन IAS प्रशांत लोखंडे सीताराम के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती ये भी रहेगी कि उन्हें बोर्ड के दुनिया भर के 25 हजार से ज्यादा स्कूलों, लाखों शिक्षकों और करोड़ों छात्रों के बीच बेहतर तालमेल बनाना पड़ेगा. ऐसे में उनके लिए समस्याओं को सुनकर और समझकर प्रभावी फैसले लेना भी उनकी जिम्मेदारी का खास हिस्सा होगा.

जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में सीबीएसई अपने ओएसएम सिस्टम और रिवैल्यूएशन के कारण विवादों में घिरा हुआ है. बोर्ड के सचिव और चेयरमैन का ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन भारतीय एजुकेशन में हो रही गड़बड़ी के कारण सरकार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है. हालांकि, अभी तक इसे लेकर कोई फैसला लिया नहीं गया है.

ये भी पढ़ें- CBSE का छात्रों के लिए बड़ा अपडेट: बिना आधार के नहीं कर पाएंगे री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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