अमेरिका - ईरान लड़ाई का असर, CBSE ने स्थगित की क्षेत्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं

CBSE Board Exam 2 March News: सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2 मार्च को होनी है. ईरान और आसपास के कई देशों में हो रहे मिसाइल और ड्रोन अटैक के चलते यहां पर बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं. नई तारीख जल्द घोषित होगी.
Trending Photos
मिडिल ईस्ट में लगातार बमबारी हो रही है. अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर बम बरसा रहे हैं तो तेहरान की ओर से भी जवाबी अटैक किया जा रहा है. इसका असर अब स्टूडेंट्स पर भी पड़ रहा है. सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं. अब सीबीएसई ने क्षेत्र में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला किया है. 1 मार्च की दोपहर सीबीएसई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में मिडिल ईस्ट पर बड़ा अपडेट दिया.
2 मार्च को सीबीएसई का अगला पेपर था. इससे पहले सीबीएसई ने 7 देशों में स्थित अपने स्कूलों के प्राचार्यों को लिखा है कि कल यानी 2 मार्च को बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं.
2 मार्च को कहां-कहां परीक्षा कैंसल
ध्यान दीजिए सीबीएसई ने मिडिल ईस्ट क्षेत्र के स्कूलों के लिए यह निर्देश दिया है. इसमें बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं. 2 मार्च 2026 को 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाएं स्थगित रहेंगी. ऐसे में मिडिल ईस्ट क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए अगली तारीख जल्द घोषित की जाएगी.
Important Update on
CBSE Class X and Class XII Exams in the Middle East Regions pic.twitter.com/6rVteajQFV
— CBSE HQ (@cbseindia29) March 1, 2026
बोर्ड ने कहा है कि वह 3 मार्च को स्थिति की समीक्षा करेगा और 5 मार्च से आगे होने वाली परीक्षाओं पर फैसला लेगा.
पढ़ें: ईरान - अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
पढ़ें: '...तो विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा', बुर्ज खलीफा वाले अमीर देश UAE पर मिसाइलें कौन मार रहा?