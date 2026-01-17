CBSE Admit Card 2026 OUT: 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्रों के लिए एडमिट कार्ड जारी, cbse.nic.in से करें डाउनलोड

CBSE Private Admit Cards 2026 Released: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने 10वीं और 12वीं कक्षा के प्राइवेट छात्रों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऐसे में जिन छात्रों ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और हॉल टिकट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन नंबर/पिछले वर्ष के रोल नंबर/ उम्मीदवार को अपने नाम का उपयोग करके लॉग इन करना होगा. वहीं, सीबीएसई की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही ऑफिशियल पोर्टल पर जारी किया जाएगा.

इस दिन होगी परीक्षा

सीबीएसई की ओर से 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन निर्धारित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 17 फरवरी, 2026 से 09 अप्रैल, 2026 तक किया जाएगा. वहीं, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम के दिन केंद्र पर अपना प्रवेश पत्र ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना हॉल टिकट के उम्मीदवारों को एग्जाम देने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-

CBSE 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

