रिजल्ट डेट पर सस्पेंस बरकरार! CBSE 10वीं-12वीं के नतीजे कब होंगे जारी, जानें क्या कहता है ट्रेंड?

Central Board of Secondary Education (CBSE) की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 2026 में चल रही हैं. रिजल्ट की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन पिछले सालों के ट्रेंड के अनुसार नतीजे मई के बीच में आने की उम्मीद है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 25, 2026, 12:58 PM IST
CBSE बोर्ड की परीक्षाएं इस समय जारी हैं और लाखों छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं. इस साल करीब 43 लाख छात्र परीक्षा दे रहे हैं जिनमें लगभग 25 लाख 10वीं के और 18.5 लाख 12वीं के छात्र हैं. परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हुई थीं और देशभर के हजारों केंद्रों पर हो रही हैं. 10वीं की परीक्षा 8,074 केंद्रों पर और 12वीं की परीक्षा 7,574 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है.

कब खत्म होंगी परीक्षाएं
10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 10 मार्च तक चलेंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 10 अप्रैल को खत्म होंगी. इस साल 10वीं के छात्र 83 विषयों में और 12वीं के छात्र 120 विषयों में परीक्षा दे रहे हैं. वहीं अगर संख्या की बात करें तो 10वीं में करीब 14 लाख लड़के और 10.9 लाख लड़कियां परीक्षा दे रही हैं. वहीं 12वीं में करीब 10.2 लाख लड़के और 8.3 लाख लड़कियां शामिल हैं.

रिजल्ट कब आ सकता है
CBSE ने अभी रिजल्ट की तारीख का ऐलान नहीं किया है. लेकिन पिछले सालों के पैटर्न को देखें तो नतीजे मई के मध्य में आने की संभावना है. पिछले तीन सालों में रिजल्ट लगभग 12 या 13 मई के आसपास घोषित हुआ है.

पिछले सालों का रिजल्ट और पास प्रतिशत
पिछले कुछ सालों के रिजल्ट पर नजर डालें तो 2024 में 10वीं का पास प्रतिशत 93.60% और 12वीं का 87.98% रहा था. 2023 में 10वीं का रिजल्ट 93.12% और 12वीं का 87.33% था. 2022 में 10वीं का पास प्रतिशत 94.40% और 12वीं का 92.71% रहा था. 2021 में कोरोना के कारण रिजल्ट काफी ज्यादा रहा, जहां 10वीं में 99.04% और 12वीं में 99.37% छात्र पास हुए थे. 2020 में 10वीं का पास प्रतिशत 91.46% और 12वीं का 88.78% रहा था.

बता दें रिजल्ट आने के बाद छात्रों के आगे की पढ़ाई का रास्ता तय होता है. 10वीं के बाद छात्र अलग-अलग स्ट्रीम चुनते हैं, जबकि 12वीं के बाद कॉलेज और करियर का फैसला लिया जाता है जैसे मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी.

10वीं बोर्ड के लिए नया नियम
CBSE ने 2026 से 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ नए नियम भी बताए हैं. सभी छात्रों को पहली परीक्षा देना जरूरी होगा. जो छात्र पास हो जाएंगे, उन्हें तीन विषयों तक अपने नंबर सुधारने का मौका मिलेगा, जिसमें साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और भाषाएं शामिल हैं. अगर कोई छात्र तीन या उससे ज्यादा विषयों में परीक्षा नहीं दे पाता, तो उसे Essential Repeat कैटेगरी में रखा जाएगा और वह अगले साल ही मुख्य परीक्षा दे सकेगा. जिन छात्रों को Compartment मिलता है, वे दूसरी परीक्षा में बैठ सकते हैं. इसके अलावा, 10वीं पास करने के बाद छात्र अलग से अतिरिक्त विषय की परीक्षा नहीं दे पाएंगे.

छात्रों के लिए सलाह
छात्रों को अभी अपने पेपर पर ध्यान देना चाहिए और रिजल्ट को लेकर ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए. परीक्षा खत्म होने के बाद सही समय पर रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए तैयारी और रिवीजन पर फोकस करना ही बेहतर है.

यह भी पढ़ें: MSCE Pune ने जारी किया NMMS रिजल्ट, 12,000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप किसे मिलेगी? जानें पूरा तरीका

 

