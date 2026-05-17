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Hindi Newsशिक्षाडिजिटल मूल्यांकन पर मचा बवाल, छात्रों की शिकायतों के बाद CBSE ने तोड़ी चुप्पी

डिजिटल मूल्यांकन पर मचा बवाल, छात्रों की शिकायतों के बाद CBSE ने तोड़ी चुप्पी

CBSE 12वीं रिजल्ट के बाद डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम विवादों में आ गया, छात्रों ने कम नंबरों पर सवाल उठाए, सोशल मीडिया पर नाराजगी दिखी, JEE और NEET अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ी, बोर्ड ने सफाई देते हुए कहा कि On-Screen Marking से पारदर्शिता, एकरूपता और निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा रहा है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 17, 2026, 06:05 AM IST
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डिजिटल मूल्यांकन पर मचा बवाल, छात्रों की शिकायतों के बाद CBSE ने तोड़ी चुप्पी

CBSE के 12वीं बोर्ड रिजल्ट आने के बाद इस बार सिर्फ नंबरों की चर्चा नहीं हुई, बल्कि कॉपी जांचने के नए डिजिटल सिस्टम ने भी बहस छेड़ दी. सोशल मीडिया पर हजारों छात्र अपने अंकों को लेकर सवाल उठाने लगे. कई छात्रों का दावा है कि उन्होंने परीक्षा अच्छी दी थी, फिर भी उम्मीद से कम नंबर आए. मामला तब और गर्मा गया जब मीडिया रिपोर्ट्स में छात्रों और परीक्षकों की चिंताएं सामने आईं. इसके बाद CBSE को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी. बोर्ड ने कहा कि वह छात्रों की चिंता को गंभीरता से समझ रहा है और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है.

आखिर विवाद शुरू कैसे हुआ?

इस साल CBSE ने पहली बार कॉपियों की जांच के लिए On-Screen Marking यानी डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली लागू की. इस सिस्टम में परीक्षक कंप्यूटर स्क्रीन पर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनके नंबर उम्मीद से काफी कम आए हैं. कुछ छात्रों का कहना था कि उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बोर्ड परीक्षा में कम अंक देखकर वे हैरान हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई छात्रों और परीक्षकों ने भी इस नई प्रणाली को लेकर सवाल उठाए और मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर चर्चा शुरू हो गई.

छात्रों की चिंता इतनी क्यों बढ़ गई?

कई छात्रों का कहना है कि उनके बोर्ड के अंक उनके करियर को सीधे प्रभावित कर सकते हैं. दिल्ली के एक छात्र ने मीडिया रिपोर्ट में बताया कि JEE Main क्वालिफाई करने के बाद उनका फोकस JEE Advanced की तैयारी पर होना चाहिए था, लेकिन अब बोर्ड में कम प्रतिशत आने की वजह से वह Indian Institutes of Technology में एडमिशन को लेकर चिंतित हैं. कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि उन्होंने NEET जैसी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया, फिर भी बोर्ड में अपेक्षा से कम अंक मिले. इससे छात्रों में तनाव और असमंजस बढ़ गया है.

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CBSE ने क्या सफाई दी?

छात्रों की शिकायतों के बाद CBSE ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि बोर्ड छात्रों की भावनाओं और चिंताओं को लेकर बेहद संवेदनशील है. बोर्ड के मुताबिक On-Screen Marking सिस्टम को मूल्यांकन में एकरूपता लाने और तय मार्किंग स्कीम का सही पालन सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है. CBSE का कहना है कि डिजिटल मूल्यांकन से मानवीय त्रुटियों को कम करने में मदद मिलती है और सभी छात्रों को समान तरीके से अंक दिए जाते हैं. बोर्ड ने यह भी साफ किया कि छात्रों की शिकायतों और प्रतिक्रियाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर नियमों की समीक्षा भी की जा सकती है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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