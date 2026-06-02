CBSE में बड़ा एक्शन! चेयरमैन और सचिव का तबादला, OSM घोटाले की जांच के लिए बनी विशेष समिति

CBSE के डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम को लेकर बढ़ते विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. बोर्ड के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया गया है, जबकि ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए समिति गठित की गई है. यह फैसला पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर उठे सवालों के बीच आया है.
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देश की सबसे बड़ी स्कूली परीक्षा संस्थाओं में से एक CBSE एक बार फिर सुर्खियों में है. डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बोर्ड के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है. इसके साथ ही ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच के आदेश भी दिए गए हैं. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बोर्ड की मूल्यांकन और परिणाम संबंधी प्रक्रियाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे. शिक्षा जगत में इसे विवाद के बाद की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई माना जा रहा है.
CBSE कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद कई छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी देखने में परेशानी की शिकायत की थी. कुछ छात्रों का कहना था कि उन्हें धुंधले पेज दिखाई दिए, जबकि कुछ ने उत्तर पुस्तिकाओं के हिस्से गायब होने का दावा किया. इसके अलावा कई छात्रों को बोर्ड की ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने में भी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इन शिकायतों ने धीरे-धीरे बड़ा रूप ले लिया और छात्रों, अभिभावकों तथा शिक्षकों के बीच मूल्यांकन प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठने लगे.
विवाद तब और बढ़ गया जब ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्लेटफॉर्म और उससे जुड़े टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे. कई लोगों ने पूछा कि डिजिटल मूल्यांकन का अनुबंध किस प्रक्रिया के तहत दिया गया और सेवा प्रदाता का चयन कैसे हुआ. इसके साथ ही साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और री-इवैल्यूएशन सेवाओं में कथित देरी को लेकर भी चिंताएं सामने आईं. इन मुद्दों ने सार्वजनिक बहस को और तेज कर दिया. हालांकि CBSE ने समय-समय पर स्पष्टीकरण जारी किए और कहा कि छात्रों की हर वास्तविक शिकायत की निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच की जाएगी.
लगातार बढ़ते विवाद और सार्वजनिक दबाव के बीच केंद्र सरकार ने OSM सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी है. समिति यह जांच करेगी कि डिजिटल मूल्यांकन सेवाओं का अनुबंध किस तरह दिया गया और क्या सभी निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया गया था. हालांकि समिति के अधिकार क्षेत्र और कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि टेंडर प्रक्रिया और सेवा प्रदाता के चयन की पूरी समीक्षा की जाएगी. इससे पूरे मामले की पारदर्शिता पर स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी.
CBSE चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता बोर्ड की प्रमुख जिम्मेदारियां संभाल रहे थे. राहुल सिंह परीक्षा सुधारों और बोर्ड के समग्र संचालन की निगरानी कर रहे थे, जबकि हिमांशु गुप्ता प्रशासन, वित्त और संबद्धता से जुड़े मामलों को देख रहे थे. ऐसे में दोनों शीर्ष अधिकारियों का एक साथ तबादला होना बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है. शिक्षा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि यह सरकार की ओर से स्पष्ट संदेश है कि परीक्षा प्रणाली से जुड़े किसी भी विवाद को गंभीरता से लिया जाएगा.
विशेषज्ञों का मानना है कि यह जांच केवल OSM सेवाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की पारदर्शिता, तकनीकी क्षमता और जवाबदेही से जुड़े पहलुओं की भी समीक्षा कर सकती है. यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो भविष्य में मूल्यांकन प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए नए नियम लागू किए जा सकते हैं. फिलहाल छात्र, अभिभावक और शिक्षक जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. आने वाले दिनों में यह रिपोर्ट तय करेगी कि CBSE की डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में क्या बदलाव किए जाएंगे.
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