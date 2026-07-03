/CBSE को मिला नया बॉस: कौन हैं IAS लोखंडे प्रशांत सीताराम? जानें पढ़ाई-लिखाई से लेकर पूरा करियर

CBSE Chairman Lokhande Prashant Sitaram Qualifications: सीबीएसई कक्षा 12वीं की ऑन-स्क्रीन मार्किंग के जरिए मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियों के कारण और बढ़ते विवाद को देखते हुए सरकार ने एक अहम फैसला लिया था. इसके तहत बोर्ड के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था. इस एक्शन के तहत केंद्र सरकार ने अब वरिष्ठ IAS अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है. उन्हें ये पद अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया है. फिलहाल वो गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं और नियमित चेयरपर्सन की नियुक्ति होने तक दोनों जिम्मेदारियां संभालेंगे. इस संबंध में कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने 2 जुलाई 2026 को संशोधित आदेश जारी किया है.