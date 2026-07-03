/CBSE को मिला नया बॉस: कौन हैं IAS लोखंडे प्रशांत सीताराम? जानें पढ़ाई-लिखाई से लेकर पूरा करियर

CBSE Chairman Lokhande Prashant Sitaram Qualifications: सीबीएसई कक्षा 12वीं की ऑन-स्क्रीन मार्किंग के जरिए मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियों के कारण और बढ़ते विवाद को देखते हुए सरकार ने एक अहम फैसला लिया था. इसके तहत बोर्ड के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था. इस एक्शन के तहत केंद्र सरकार ने अब वरिष्ठ IAS अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है. उन्हें ये पद अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया है. फिलहाल वो गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं और नियमित चेयरपर्सन की नियुक्ति होने तक दोनों जिम्मेदारियां संभालेंगे. इस संबंध में कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने 2 जुलाई 2026 को संशोधित आदेश जारी किया है.
लोखंडे प्रशांत सीताराम लगभग ढाई दशक के प्रशासनिक अनुभव वाले IAS अधिकारी हैं. इंजीनियरिंग और प्रबंधन की पढ़ाई करने वाले इस अधिकारी ने अपने करियर में केंद्र सरकार और विभिन्न प्रशासनिक विभागों में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है. ऐसे समय में जब CBSE परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन प्रक्रिया और नई शिक्षा नीति (NEP) के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे अहम मुद्दों पर लगातार काम कर रहा है, उनकी नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आइए जानते हैं कि CBSE के नए चेयरपर्सन लोखंडे प्रशांत सीताराम की शैक्षणिक योग्यता क्या है, उन्होंने कहां से पढ़ाई की और अब तक उनका प्रशासनिक सफर कैसा रहा है?
लोखंडे प्रशांत सीताराम 2001 बैच के AGMUT कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं. वर्तमान में वो गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं. केंद्र सरकार ने उन्हें अतिरिक्त प्रभार के रूप में सीबीएसई का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है. इंजीनियरिंग और प्रबंधन की पढ़ाई कर चुके लोखंडे को करीब 25 साल का प्रशासनिक अनुभव है और उन्होंने कई महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं.
लोखंडे प्रशांत सीताराम मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद पुणे विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया. इसके बाद उन्होंने मुंबई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग (NITIE) जिसे अब IIM Mumbai के नाम से जाना जाता है वहां से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया.
तकनीकी और प्रबंधन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास की और भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में चयनित हुए. वो करीब 25 वर्षों के प्रशासनिक अनुभव के साथ देश के वरिष्ठ IAS अधिकारियों में गिने जाते हैं.