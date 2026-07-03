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CBSE को मिला नया बॉस: कौन हैं IAS लोखंडे प्रशांत सीताराम? जानें पढ़ाई-लिखाई से लेकर पूरा करियर

CBSE Chairman Lokhande Prashant Sitaram Qualifications: केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है. गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत लोखंडे अब बोर्ड की भी जिम्मेदारी संभालेंगे. आइए जानते हैं कि उन्होंने कहां से पढ़ाई की, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है और अब तक उनका प्रशासनिक सफर कैसा रहा है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 03, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:48 PM IST
CBSE को मिला नया बॉस: कौन हैं IAS लोखंडे प्रशांत सीताराम? जानें पढ़ाई-लिखाई से लेकर पूरा करियर
Image Credit: who is ias lokhande prashant sitaramSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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