Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /CBSE Board Exam 2027: क्लास 10वीं और 12वीं के सैंपल पेपर आउट, छात्रों के लिए यहां देखें डायरेक्ट लिंक

CBSE Board Exam 2027: क्लास 10वीं और 12वीं के सैंपल पेपर आउट, छात्रों के लिए यहां देखें डायरेक्ट लिंक

CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 के सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम जारी कर दी है. छात्र विषयवार सैंपल पेपर डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर जाएं. जानें सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम से तैयारी में कैसे मदद मिलेगी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 22, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:12 AM IST
CBSE Board Exam 2027: क्लास 10वीं और 12वीं के सैंपल पेपर आउट, छात्रों के लिए यहां देखें डायरेक्ट लिंक

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
26 और 27 सितंबर को SBI प्रीलिम्स परीक्षा, देखें डाउनलोड लिंक और एग्जाम पैटर्न
2
3
4
5