/CBSE Board Exam 2027: क्लास 10वीं और 12वीं के सैंपल पेपर आउट, छात्रों के लिए यहां देखें डायरेक्ट लिंक

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर (SQP) और मार्किंग स्कीम जारी कर दी है. ये सामग्री शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए उपलब्ध कराई गई है. छात्र विषयवार सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम बोर्ड की आधिकारिक अकादमिक वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर देख सकते हैं.
CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए अलग-अलग वेबपेज पर सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम उपलब्ध कराई है. छात्र अपनी कक्षा और विषय के अनुसार संबंधित PDF डाउनलोड कर सकते हैं. आधिकारिक वेबसाइट पर अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों के संसाधन दिए गए हैं. विषयों की उपलब्धता कक्षा के अनुसार अलग-अलग है.
सैंपल पेपर विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र के प्रारूप और प्रश्नों की संरचना से परिचित कराने में मदद करते हैं. इनकी सहायता से छात्र परीक्षा जैसी परिस्थितियों में प्रश्न हल करने का अभ्यास कर सकते हैं. साथ ही, वे अलग-अलग विषयों के प्रश्नों को निर्धारित समय में हल करने की अपनी क्षमता को परख सकते हैं और जिन टॉपिक पर अधिक तैयारी की जरूरत है, उन्हें पहचान सकते हैं.
CBSE के अनुसार, सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रश्नपत्र के डिजाइन को समझने और पाठ्यक्रम के व्यापक कवरेज के लिए एक संदर्भ प्रदान करते हैं. बोर्ड इनका इस्तेमाल शिक्षण और सीखने की गतिविधियों में भी करने की बात कहता है.
सैंपल पेपर के साथ जारी मार्किंग स्कीम भी परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इससे छात्रों को यह समझने में सहायता मिल सकती है कि उत्तरों के मूल्यांकन के दौरान किन बिंदुओं पर अंक दिए जाते हैं. सैंपल पेपर हल करने के बाद विद्यार्थी मार्किंग स्कीम के आधार पर अपने उत्तरों की समीक्षा कर सकते हैं और कमियों को दूर करने का अभ्यास कर सकते हैं.
इस तरह, सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम को साथ में देखने से छात्र प्रश्नों के उत्तर देने के तरीके और अंक वितरण को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं.
कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2027 की विषयवार डेटशीट को लेकर छात्रों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार है. 21 सितंबर 2026 तक विषयवार टाइमटेबल जारी नहीं हुआ था. ऐसे में छात्रों को डेटशीट की तारीखों के बारे में किसी अनौपचारिक सूचना पर निर्भर रहने के बजाय CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करना चाहिए.
छात्रों को पहले अपने विषय के सैंपल पेपर डाउनलोड करने चाहिए और प्रत्येक विषय के प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए. इसके बाद मार्किंग स्कीम की मदद से अपने उत्तरों की समीक्षा करें. नियमित अभ्यास, समय प्रबंधन और कमजोर टॉपिक के रिवीजन से बोर्ड परीक्षा की तैयारी को व्यवस्थित किया जा सकता है. इसके साथ ही, CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा संबंधी नए अपडेट और निर्देशों पर नजर बनाए रखें.