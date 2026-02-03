CBSE Admit Card: कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी, फटाफट जानिए हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका

CBSE Class 10 and 12 Board Exam Admit Card: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से 17 फरवरी से बोर्ड परीक्षा की शुरुआत की जाएगी. कक्षा 10वीं और 12वीं का एडमिट कार्ड जल्द जारी हो सकता है, आइए 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का तरीका जान लेते हैं.
CBSE Class 10 and 12 Board Exam Admit Card: बस कुछ दिन और फिर 10वीं-12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी. हालांकि, परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी है कि छात्र सभी दस्तावेजों की तैयारी अपने पास रखें जिससे आखिर समय में डॉक्यूमेंट्स को लेकर परीक्षा के दौरान कोई समस्या न हो. आईडी कार्ड के अलावा एक सबसे मुख्य दस्तावेज एडमिट कार्ड होता है जिसका साथ होना बेहद जरूरी है. बिना इसके एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं होती है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 17 फरवरी से शुरू होने वाली कक्षा 10 और कक्षा 12 बोर्ड परीक्षाओं के लिए जल्द एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. एडमिट कार्ड के एक्टिव लिंक के जारी होने के बाद कैसे हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं, आइए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.
सीबीएसई की ओर से 10वीं-12वीं कक्षाओं के लिए प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. 17 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए जल्द सभी छात्रों को एडमिट कार्ड मिल जाएगा. सीबीएसई की ओर से साफ किया जा चुका है कि किसी भी छात्र की एग्जाम हॉल में बिना एडमिट कार्ड के नहीं होगी. इसलिए हॉल टिकट को डाउनलोड करना और प्रिंट आउट निकालकर साथ रखना छात्रों के लिए बेहद जरूरी होगा.
आमतौर पर सीबीएसई की ओर से परीक्षा की तारीख से लगभग 5 से 6 दिन पहले एडमिट कार्ड को जारी किया जाता है. 17 फरवरी को शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं का एडमिट कार्ड 11 या 12 फरवरी 2026 को जारी किया जा सकता है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर नजर बनाएं रखें. कभी भी एडमिट कार्ड जारी हो सकता है.
हॉल टिकट एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज होता है जिसमें स्टूडेंट्स का रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, विषयवार परीक्षा तिथियां और परीक्षा के दिन से संबंधित निर्देश जैसी अन्य जानकारी होती है. इसके बिना एग्जाम हॉल में छात्रों की एंट्री नहीं होती है.
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा देने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं. यहां से बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन मिलेगा. आइए 10वीं, 12वीं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.
