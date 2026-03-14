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Hindi Newsशिक्षा25 लाख स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, CBSE बोर्ड रिजल्ट इन डेट्स के बीच हो सकता है जारी

25 लाख स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, CBSE बोर्ड रिजल्ट इन डेट्स के बीच हो सकता है जारी

cbse class 10 board result date 2026: सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं 10 मार्च को पूरी हो गई हैं और अब करीब 25 लाख छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. संभावना जताई जा रही है कि पिछले वर्ष की तरह इस साल भी परिणाम मई तक जारी कर दिए जाएंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 14, 2026, 07:38 AM IST
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25 लाख स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, CBSE बोर्ड रिजल्ट इन डेट्स के बीच हो सकता है जारी

cbse class 10 board result date 2026: सीबीएसई बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षा इस साल 10 मार्च को समाप्त हो गई है. आखिरी पेपर फ्रेंच विषय का था. परीक्षा सत्र की मुताबिक 17 फरवरी को हुई थी. उस दिन गणित के दोनों प्रश्न पत्र आयोजित किए गए थे. इस बार देशभर से लगभग 25 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है. इनमें करीब 14 लाख लड़के और लगभग 11 लाख लड़कियां शामिल हैं. अब परीक्षा समाप्त होने के बाद विद्यार्थी, माता-पिता और शिक्षक सभी रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं.

रिजल्ट कब आएगा, इसे लेकर अभी तक बोर्ड की ओर से कोई तारीख घोषित नहीं की गई है. हालांकि पिछले वर्षों के आधार पर माना जा रहा है कि रिजल्ट मई महीने के बीच में जारी किया जा सकता है. पिछले साल दसवीं और बारहवीं कक्षा का रिजल्ट 13 मई को घोषित किया गया था. इसलिए इस साल भी लगभग उसी समय के आसपास रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है. परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थी अपने नंबर और रैंक देख सकेंगे.

रिजल्ट देखने के लिए क्या करना होगा

रिजल्ट देखने के लिए विद्यार्थियों को कुछ जरूरी जानकारी भरनी होगी. इसमें उनका रोल नंबर, विद्यालय क्रमांक, प्रवेश पत्र की पहचान संख्या और जन्म तिथि शामिल होती है. इसके अलावा स्क्रीन पर दिखाई देने वाला सुरक्षा अंक भी भरना होता है. इन जानकारियों को दर्ज करने के बाद विद्यार्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं. 

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विद्यार्थी अपने रिजल्ट मोबाइल के माध्यम से भी देख सकते हैं. इसके लिए कुछ विशेष ऐप उपलब्ध कराए जाते हैं. इनके जरिए विद्यार्थी अपने रिजल्ट और प्रमाण पत्र का डिजिटल रूप प्राप्त कर सकते हैं. बोर्ड अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट को एक डिजिटल भंडार के माध्यम से भी उपलब्ध कराने का काम करता है. इसमें रिजल्ट, टीसी और कौशल से जुड़े प्रमाण पत्र शामिल होते हैं. रिजल्ट घोषित होने के कुछ समय बाद ये सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाते हैं.

कब निकलती है सप्लीमेंट्री पेपर की तारीख

रिजल्ट के साथ बोर्ड एक डिटेल्ड इनफार्मेशन भी जारी करता है. इसमें परीक्षा से जुड़े कई जरूरी आंकड़े होते हैं. जैसे कुल कितने विद्यालयों और परीक्षा केंद्रों में परीक्षा हुई, कुल पासिंग प्रतिशत कितना रहा, अलग-अलग क्षेत्रों में विद्यार्थियों का प्रदर्शन कैसा रहा है. इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि कितने विद्यार्थियों ने 90 और 95 प्रतिशत से अधिक नंबर प्राप्त किए हैं. जो विद्यार्थी 1 या 2 विषयों में असफल हो जाते हैं, उन्हें सप्लीमेंट्री पेपर देने का अवसर मिलता है. इस परीक्षा की तारीख रिजल्ट घोषित होने के बाद बताई जाती है.

ये भी पढ़ें: CBSE Class 12 English Paper Analysis: सीबीएसई 12वीं की अंग्रेजी परीक्षा, NCERT सिलेबस से रहा या नहीं? टीचर्स-स्टूडेंट्स का क्या कहना, जानें

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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