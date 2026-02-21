Advertisement
Hindi Newsशिक्षाCBSE Class 10 English Paper Analysis: सेक्शन A से C तक 10वीं का इंग्लिश पेपर; NCERT बेस्ड रहा या नहीं, शिक्षकों और छात्रों का क्या कहना?

CBSE Class 10 English Paper Analysis: सेक्शन A से C तक 10वीं का इंग्लिश पेपर; NCERT बेस्ड रहा या नहीं, शिक्षकों और छात्रों का क्या कहना?

CBSE Class 10 English Paper Analysis: सीबीएसई 10वीं अंग्रेजी परीक्षा कैसी रही? इसे लेकर शिक्षकों का क्या कहना है? स्टूडेंट्स इंग्लिश पेपर को लेकर क्या कहा? आइए इसके जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 21, 2026, 03:47 PM IST
CBSE Class 10 English Paper Review
CBSE Class 10 English Paper Analysis: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है. 17 फरवरी से परीक्षाएं शुरू हैं. अलग-अलग तारीख पर विभिन्न सब्जेक्ट की 10वीं-12वीं परीक्षाएं शुरू हैं. 21 फरवरी, शनिवार को सीबीएसई 10वीं की अंग्रेजी परीक्षा रही. एग्जाम में शामिल होने वाले सभी छात्रों की ओर से इंग्लिश पेपर को लेकर अलग-अलग एक्सपीरिएंस साझा किया गया. सेक्शन ए से लेकर सी तक, अंग्रेजी पेपर 10वीं स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहा? शिक्षकों से लेकर छात्रों के लिए इंग्लिश पेपर का एनालिसिस सामने आ चुका है. अंग्रेजी भाषा और साहित्य (184) पेपर कैसा रहा? शिक्षकों से लेकर छात्रों का क्या कहना है? आइए जानते हैं.

CBSE Class 10 English Paper Analysis: ज्यादातर सवाल कॉम्पिटेंसी-बेस्ड 

PGT इंग्लिश टीचर महिमा डुडेजा के अनुसार कुल मिलाकर ग्रेड X का इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर (184) का पेपर ठीक-ठाक आसान था. इस्तेमाल की गई भाषा साफ और समझने लायक थी जिससे ज्यादातर स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ गया. पेपर बैलेंस्ड और अच्छी तरह से बना हुआ लगा, जिसमें तय सिलेबस को सही वेटेज दिया गया था. ज्यादातर सवाल कॉम्पिटेंसी-बेस्ड थे, जिसमें स्टूडेंट्स से उम्मीद की गई थी कि वे क्रिटिकली सोचें, आइडियाज की तुलना करें और उनमें अंतर करें और सिर्फ रटने के बजाय लॉजिकल नतीजे निकालें.

उन्होंने आगे बताया कि जो स्टूडेंट्स फिगरेटिव और मेटाफोरिकल मतलब साफ-साफ समझ सकते थे उन्हें फायदा हुआ क्योंकि कई सवाल एनालिटिकल एबिलिटी के शांत टेस्ट की तरह थे. एक पढ़ा-लिखा और अच्छी तरह से तैयार स्टूडेंट पेपर को आसानी से ले पाएगा और तैयारी सच में उनके लिए फायदेमंद होगी जिससे उन्हें कोशिश के बाद कॉन्फिडेंस और संतुष्टि का एहसास होगा.

Section A (Reading)

फैक्ट्स वाले पैसेज में एक दावा-कारण वाला सवाल था, जबकि डिस्कर्सिव पैसेज में ज्यादातर सीधे-सादे, डायरेक्ट सवाल थे. कुल मिलाकर ये सेक्शन आसान था और समझना बहुत मुश्किल मतलब के बजाय ध्यान से पढ़ने पर ज्यादा निर्भर करता था.

Section B (Grammar & Writing)

ग्रामर का हिस्सा तीनों सेट में काफी हद तक एक जैसा था. सेट 2 में सिर्फ एक सवाल अलग था. हालांकि, रिपोर्टेड स्पीच वाले सवाल में पंक्चुएशन की गलती थी. इसे एक सवाल वाले वाक्य की तरह बनाया गया था लेकिन आखिर में फुल स्टॉप लगा था जिससे ध्यान से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है.

राइटिंग सेक्शन में सभी सेट में एडिटर को लिखे लेटर पर ज्यादा जोर दिया गया. एनालिटिकल पैराग्राफ डेटा रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा ड्रिवन होने के बजाय पैराग्राफ फॉर्म में ज्यादा फैक्ट-बेस्ड था. फिर भी तैयार स्टूडेंट्स के लिए इसे समझना और अटेम्प्ट करना आसान रहा.

Section C: (Literature)

तीनों सेट में छोटे जवाब वाले सवाल अलग-अलग थे, जबकि लंबे जवाब वाले सवाल एक जैसे थे. लिटरेचर के सवाल ज्यादातर समझ पर आधारित थे और उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे आसान थे जिन्हें अंदरूनी थीम और मैसेज की अच्छी समझ थी, खासकर उनके लिए जो टेक्स्ट में फिगरेटिव और मेटाफोरिकल मतलब समझ सकते थे.

NCERT पर आधारित था 10वीं का अंग्रेजी पेपर

एक स्कूल के प्रिंसिपल ने 10वीं अंग्रेजी पेपर को लेकर कहा- लिटरेचर सेक्शन NCERT पर आधारित था और इसमें मुश्किल डिटेल्स के बजाए टेक्स्ट को समझने पर फोकस किया गया था. जो स्टूडेंट्स थीम, मैसेज और गहरे मतलब-खासकर फिगरेटिव और मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन को क्लियर समझ रहे थे, उन्हें ये सेक्शन खास तौर पर मैनेज करने लायक लगा.

10वीं के छात्रों को भी आसान लगा इंग्लिश पेपर

शिक्षकों के अलावा स्टूडेंट्स ने भी अंग्रेजी पेपर को लेकर कुछ ऐसा ही कहा. परीक्षा देकर बाहर निकलने वाले ज्यादातर छात्रों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली. कई छात्रों के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कोर हासिल करने वाला इंग्लिश का पेपर रहा. कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि उनके लिए गणित से ज्यादा अंग्रेजी पेपर रहा. विभिन्न प्रतिक्रिया रही और जिनमें से कुल मिलाकर ज्यादातर स्टूडेंट्स का कहना रहा कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य (184) पेपर आसान था. वहीं, अगला पेपर 25 फरवरी 2026 को साइंस सब्जेक्ट का है, देखना होगा कि 10वीं के छात्रों के लिए साइंस पेपर कैसा रहेगा?

ये भी पढ़ें- CBSE Board Exam: सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा का तीसरा एग्जाम कब? साइंस पेपर की तैयारी के लिए दिन कम; ये हैं काम के Study Tips

