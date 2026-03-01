कल है हिंदी का पेपर! एक्सपर्ट टीचर अतुल कुमार पाण्डेय से जानें वो 'सीक्रेट टिप्स' जो दिलाएंगे 90+ अंक

cbse class 10 hindi exam preparation tips: 2 मार्च को होने वाली दसवीं कक्षा की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हिंदी परीक्षा को लेकर छात्रों की तैयारी अब आखिरी दौर में है. इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित स्कूल में कार्यरत हिंदी शिक्षक अतुल कुमार पाण्डेय ने छात्रों के लिए कुछ आसान और काम के तरीके बताए हैं. उनका कहना है कि अगर छात्र सही दिशा में पढ़ाई करें तो अच्छे अंक पाना मुश्किल नहीं होता है.

कहानियों और गद्य पाठों को ठीक से पढ़ें

सबसे पहले छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानियों और गद्य पाठों का सारांश ध्यान से पढ़ें. इससे कहानी का भाव समझ में आता है. पात्रों और घटनाओं को जोड़ना आसान हो जाता है. सवालों के उत्तर लिखते समय भी भ्रम नहीं रहता. पढ़ते समय यह ध्यान रखें कि केवल रटने की जगह अर्थ समझकर पढ़ाई करें. इससे लंबे उत्तर भी सही तरीके से लिखे जा सकते हैं.

व्याकरण की तैयारी को लेकर खास जोर

व्याकरण की तैयारी को लेकर शिक्षक ने खास जोर दिया है. उन्होंने बताया कि परीक्षा में व्याकरण से जुड़े प्रश्न अक्सर नंबर बढ़ाने वाले होते हैं. इसलिए पद परिचय, वाक्य भेद, अलंकार, संधि, समास जैसे विषयों की दोबारा अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए. नियमों को छोटे उदाहरणों के साथ समझें, इससे परीक्षा में गलती की संभावना कम हो जाती है. केवल पढ़ने से बेहतर है कि छात्र खुद से उदाहरण बनाकर अभ्यास करें. अगर कहीं नियम समझ में न आए तो अपनी नोटबुक में उसे सरल भाषा में लिख लें. इससे अंतिम समय में दोहराना आसान रहेगा.

लिखने का अभ्यास जरूरी

लिखने का अभ्यास भी उतना ही जरूरी बताया गया है. अतुल कुमार पाण्डेय कहते हैं कि रोज कुछ उत्तर लिखकर अभ्यास करने से वर्तनी में सुधार होता है. शब्दों की सही बनावट याद रहती है. इससे परीक्षा में आत्मविश्वास भी बढ़ता है. लेखन कौशल वाले भाग पर खास ध्यान देना चाहिए. जैसे पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन लेखन और ऑटोबायोग्राफी, इन सभी को अच्छे से समझ लें. हर प्रकार के प्रश्न का एक नमूना उत्तर लिखकर जरूर देखें. इससे परीक्षा में उत्तर लिखते समय, समय की बचत होती है.

पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें

पिछले के वर्षों प्रश्न पत्रों का अभ्यास भी बहुत जरूरी माना गया है. शिक्षक ने सलाह दी है कि छात्र कम से कम पिछले 3 साल के प्रश्न पत्र जरूर हल करें. इससे यह समझ में आता है कि प्रश्न किस तरह पूछे जाते हैं. किन अध्यायों से बार-बार सवाल आते हैं. साथ ही अपनी तैयारी का लेवल भी पता चलता है.

नया विषय पढ़ने से बचें

अंत में उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा से एक दिन पहले नया विषय पढ़ने से बचें. उस दिन केवल पहले से पढ़े गए विषयों की हल्की तैयारी करें. इससे मन शांत रहेगा. परीक्षा वाले दिन कोशिश करें कि प्रश्न पत्र में दिए गए क्रम के मुताबिक ही उत्तर लिखें. इससे उत्तर पुस्तिका साफ और व्यवस्थित रहती है. परीक्षक को भी उत्तर समझने में आसानी होती है. सही तैयारी, नियमित अभ्यास और सकारात्मक सोच से हिंदी की परीक्षा में बेहतर रिजल्ट हासिल किया जा सकता है.

