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CBSE Board 10th Phase 2 Datesheet Out: सीबीएसई 10वीं फेज 2 का पूरा शेड्यूल जारी; इस दिन से शुरू होंगी परीक्षाएं, खत्म हुआ सस्पेंस

CBSE Class 10th Phase 2 Exam Time Table: सीबीएसई ने कक्षा 10वीं फेज-2 परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है. परीक्षाएं 15 मई से 21 मई तक होंगी. यह अवसर उन छात्रों के लिए है जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं या कंपार्टमेंट में हैं. ज्यादातर पेपर सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक होंगे.  

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 23, 2026, 12:30 PM IST
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खत्म हुआ इंतजार
खत्म हुआ इंतजार

सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है. आखिरकार फेज-2 की डेटशीट जारी कर दी गई है, जिससे छात्रों के बीच बना सस्पेंस खत्म हो गया है. अब साफ हो गया है कि 10वीं कक्षा की सेकेंड बोर्ड परीक्षा कब से शुरू होगी और कौन-कौन से विषय किस दिन होंगे. ये परीक्षा उन छात्रों के लिए एक और मौका है, जो अपने पहले प्रदर्शन को सुधारना चाहते हैं या किसी कारण से बेहतर अंक नहीं ला पाए थे. अब छात्रों को अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना होगा, क्योंकि परीक्षा की तारीखें पास आ चुकी हैं और समय तेजी से आगे बढ़ रहा है.

फेज-2 परीक्षा कब से शुरू होगी?

सीबीएसई ने कक्षा 10वीं फेज-2 परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है. जानकारी के अनुसार, यह परीक्षा 15 मई 2026 से शुरू होगी और 21 मई 2026 तक चलेगी. यह पूरा चरण उन छात्रों के लिए है जिन्होंने पहले फेज की परीक्षा दी थी और अब अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं. बोर्ड ने साफ किया है कि केवल वही छात्र इसमें शामिल हो सकते हैं जिन्होंने पहले चरण की परीक्षा दी हो. यह परीक्षा छात्रों को एक अतिरिक्त अवसर देती है ताकि वे अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकें और आगे की पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकें.

पहले दिन कौन-कौन से पेपर होंगे?

डेटशीट के अनुसार 15 मई 2026 को परीक्षा की शुरुआत गणित विषय से होगी. इस दिन गणित (स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों) का पेपर आयोजित किया जाएगा. परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी. इसके अगले दिन यानी 16 मई 2026 को अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी. इसमें English Communicative और English Language & Literature दोनों पेपर शामिल होंगे. सीबीएसई ने छात्रों को सलाह दी है कि वे समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचें और अपनी तैयारी पूरी रखें ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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पूरा परीक्षा शेड्यूल क्या है?

18 मई को विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित होगी. 19 मई को हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी और अन्य भाषाओं की परीक्षा होगी. 20 मई को स्किल और वैकल्पिक विषय जैसे संस्कृत, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पेंटिंग और गृह विज्ञान की परीक्षा होगी. इसके बाद 21 मई 2026 को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के साथ फेज-2 परीक्षा समाप्त हो जाएगी. अधिकांश पेपर सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक होंगे, जबकि कुछ पेपर 12:30 बजे तक भी खत्म होंगे.

कौन छात्र दे सकते हैं यह परीक्षा?

सीबीएसई फेज-2 परीक्षा उन छात्रों के लिए है जो पहले चरण में शामिल हुए थे और अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं. इसके अलावा वे छात्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं जिन्हें किसी विषय में कंपार्टमेंट मिला है. यह परीक्षा उन्हें दूसरा मौका देती है ताकि वे बेहतर परिणाम हासिल कर सकें. हालांकि, जिन छात्रों ने पहले फेज में तीन या उससे ज्यादा विषयों की परीक्षा नहीं दी थी, वे इस चरण के लिए पात्र नहीं होंगे. यह व्यवस्था छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए की गई है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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