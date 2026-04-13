CBSE 10th Result Date 2026: 14 अप्रैल को सीबीएसई 10वीं रिजल्ट! कैसे चेक कर सकेंगे स्टूडेंट्स?

CBSE Class 10 Result 2026 Date (Soon): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा करेगा. परीक्षा के रिजल्ट को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है. सीबीएसई तेजी से रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में है. पिछले काफी दिनों से सीबीएसई की तैयारी देखी जा रही है जो बहुत जोरों-शोरों के साथ चल रही है. ऐसे में सवाल है कि क्या सीबीएसई 10वीं परीक्षा का रिजल्ट 14 अप्रैल को जारी किया जाएगा? या फिर 15 अप्रैल को शाम तक 10वीं रिजल्ट की घोषणा की जाएगी? लगातार विभिन्न तारीखों की पुष्टि की जा रही है, लेकिन अभी तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

कब आएगा सीबीएसई 10वीं रिजल्ट?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा 14 से 20 अप्रैल 2026 के बीच कभी भी हो सकती है. ऐसे स्टूडेंट्स जो परीक्षा में शामिल हुए थे वो बहुत जल्द 10वीं रिजल्ट चेक कर सकेंगे और स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे. सीबीएसई कक्षा 10वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स अपने पास रोल नंबर जरूर रखें.

रोल नंबर याद न होने पर क्या करें?

सीबीएसई कक्षा 10वीं के रिजल्ट को चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को रोल नंबर साथ रखना होगा. ध्यान रहे कि ये रोल नंबर स्कूल वाला नहीं बल्कि बोर्ड परीक्षा के दौरान दिया गया रजिस्ट्रेशन नंबर है. अगर 10वीं के स्टूडेंट अपना रोल नंबर नहीं जानते हैं तो वो एडमिट कार्ड में चेक कर सकते हैं. 10वीं रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर एडमिट कार्ड पर दिया गया है.

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कैसे चेक करें 10वीं परीक्षा का रिजल्ट?

रिजल्ट घोषित होने के बाद 10वीं के स्टूडेंट्स सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. सीबीएसई की वेबसाइट www.cbse.gov.in पर रिजल्ट सेक्शन शो होगा. यहां लेटेस्ट नोटिफिकेशन में रिजल्ट लिंक शो होगा और उस पर क्लिक करें. स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स एंटर करके लॉगिन करें. इसके बाद स्क्रीन पर 10वीं परीक्षा का रिजल्ट शो हो जाएगा. यहां से रिजल्ट देखने के अलावा स्टूडेंट्स अपना स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं.

कौन दे सकता है 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा?

इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक हुआ था. नए नियम के मुताबिक में साल में दो बार 10वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. ऐसे स्टूडेंट्स जो 17 फरवरी से 11 मार्च के बीच आयोजित पहली बोर्ड परीक्षा में रिजल्ट घोषित होने के बाद आए अंकों से खुश नहीं है या जिन स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आई है वो दूसरी बोर्ड परीक्षा में बैठ सकेंगे. उम्मीद है कि 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का आयोजन मई में किया जाएगा जिसका रिजल्ट जून के आखिरी दिनों तक आ सकता है. 10वीं के स्टूडेंट्स रिजल्ट संबंधित अपडेट के लिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट results.cbse.nic.in पर नजर बनाकर जरूर रखें.

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