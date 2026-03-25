Advertisement
trendingNow13153566
Hindi Newsशिक्षाCBSE 10th Result 2026 Latest Update: कब आएंगे सीबीएसई 10वीं बोर्ड के नतीजे? स्कोरकार्ड डाउनलोड करने से लेकर ये है रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका

CBSE 10th Result 2026 Latest Update: कब आएंगे सीबीएसई 10वीं बोर्ड के नतीजे? स्कोरकार्ड डाउनलोड करने से लेकर ये है रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका

CBSE 10th Result 2026 Latest Update: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) द्वारा कब तक 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा? स्टूडेंट्स कैसे और कहां से चेक कर सकेंगे स्कोरकार्ड? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 25, 2026, 03:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CBSE Board Exam 2026 Result Date (Expected)
CBSE Board Exam 2026 Result Date (Expected)

CBSE 10th Result 2026 Latest Update: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की 10वीं परीक्षाएं 7 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी. 10 क्लास की परीक्षा संपन्न हुए कई दिन बीत चुके हैं और परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है. इस साल दो बार बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा. करीब 26.60 लाख छात्रों द्वारा 10वीं परीक्षा में शामिल हुआ गया था. लाखों स्टूडेंट्स को बस 10वीं के रिजल्ट की घोषणा का इंतजार है. अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आइए फटाफट जान लेते हैं कि सीबीएसई 10वीं रिजल्ट कब जारी होगा?

CBSE Two-Phase Exams: दो बार बोर्ड परीक्षा सिस्टम

सीबीएसई इस साल दो बोर्ड परीक्षा सिस्टम के तहत स्टूडेंट्स को अंक सुधारने के लिए मौका देगा. परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा के बाद स्टूडेंट्स को अगर मार्क्स कम लगते हैं तो वो दूसरी परीक्षा में शामिल होकर अंक में सुधार कर सकते हैं. दूसरी बोर्ड परीक्षा का आयोजन 5 मई से 20 मई 2026 तक किया जाएगा.

CBSE 10th Result 2026: पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले लाखों स्टूडेंट्स रिजल्ट घोषित होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट से परिणाम चेक कर सकते हैं. 10वीं क्लास में पास होने के लिए प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक जरूरी है. पास होने वाले उम्मीदवारों के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल में पासिंग अंक 33% हर विषय के हिसाब से होने चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

CBSE 10th Result 2026 Latest Update: कब आएंगे सीबीएसई 10वीं बोर्ड के नतीजे?

सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट की घोषणा 10 अप्रैल 2026 के बाद कभी भी की जा सकती है. 15 अप्रैल 2026 से पहले-पहले सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट घोषित कर सकता है. पिछले कुछ सालों के रिजल्ट घोषणा करने की डेट का जिक्र करें तो 2024 में 13 मई को 10वीं का रिजल्ट जारी किया गया था. वहीं, 2023 में 12 मई और उससे पहले 2019 से लेकर 2016 के दौरान मई के पहले या दूसरे सप्ताह में 10वीं के रिजल्ट का ऐलान किया गया था. हालांकि, इस साल 2026 दो बार बोर्ड परीक्षा का आयोजन होना है और इस वजह से 15 अप्रैल से पहले 10वीं के रिजल्ट घोषित हो सकते हैं.

कौन दे सकता है सीबीएसई की 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षाएं?

सीबीएसई 10वीं दूसरी परीक्षाओं का आयोजन 5 मई से 20 मई तक किया जा सकता है जिसकी डेट शीट रिजल्ट के बाद जारी किया जाएगा. सीबीएसई की पहले फेज की 10वीं परीक्षा में फेल होने वाले या किसी विषय में अंकों के सुधार के लिए दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. नियम के अनुसार साइंस, मैथ्स, सामाजिक विज्ञान या अन्य भाषा सब्जेक्ट आदि में से 3 विषयों की परीक्षाएं फिर से देना का मौका मिल सकेगा.

कैसे और कहां से चेक कर सकेंगे रिजल्ट?

  1. सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट को cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर जाकर देख सकते हैं.

  2. सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 'Class 10th RESULT 2026' लिंक देखना होगा.

  3. रोल नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

  4. यहां से रिजल्ट के अलावा मार्कशीट भी देख सकेंगे और उसकी डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकेंगे.

कब मिलेगी ओरिजिनल मार्कशीट?

सीबीएसई 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट को फाइनल रिजल्ट के बाद जारी किया जाएगा. 10वीं की दोनों चरणों की परीक्षा के रिजल्ट को जारी करने के बाद स्टूडेंट्स को स्कूल की ओर से ओरिजिनल मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट हासिल हो सकेगा.

ये भी पढ़ें- CBSE 10th Second Board Exam 2026: सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए कब से भरे जाएंगे फॉर्म, कितनी फीस और कौन दे सकेगा एग्जाम?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

CBSE Board Exam 2026

Trending news

ढाई लाख नए PNG कनेक्शन, जमाखोरों पर कड़ा प्रहार; पिछले 25 दिनों में क्या क्या हुआ?
Petrol Diesel Stock
ढाई लाख नए PNG कनेक्शन, जमाखोरों पर कड़ा प्रहार; पिछले 25 दिनों में क्या क्या हुआ?
अंद्राबी की सजा की हो समीक्षा...आसिया की उम्रकैद के बाद महबूबा मुफ्ती की मांग
jammu kashmir news
अंद्राबी की सजा की हो समीक्षा...आसिया की उम्रकैद के बाद महबूबा मुफ्ती की मांग
पेट्रोल पंप पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड टंगे, मारपीट होने लगी, सिलेंडर की किल्लत क्यों?
LPG Supply in India
पेट्रोल पंप पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड टंगे, मारपीट होने लगी, सिलेंडर की किल्लत क्यों?
24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?
congress
24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?
बंगाल में 'राम vs वाम' का फॉर्मूला बदला, ममता का किला ढहाएगा BJP का एक्स फैक्टर ?
West Bengal Election 2026
बंगाल में 'राम vs वाम' का फॉर्मूला बदला, ममता का किला ढहाएगा BJP का एक्स फैक्टर ?
TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
Puducherry Election 2026
TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
West Bengal Election 2026
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार
assam election 2026
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार
आखिर कमल हासन ने 'तमिलनाडु चुनाव' में क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? सामने आ गई वजह
Tamil Nadu Election 2026
आखिर कमल हासन ने 'तमिलनाडु चुनाव' में क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? सामने आ गई वजह
AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी
Surat News
AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी