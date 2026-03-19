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Hindi Newsशिक्षाबिना परीक्षा दिए मिलेगा रिजल्ट! सऊदी, कतर और यूएई के छात्रों के लिए CBSE का बड़ा फैसला; जानिए अंक जोड़ने का गणित

बिना परीक्षा दिए मिलेगा रिजल्ट! सऊदी, कतर और यूएई के छात्रों के लिए CBSE का बड़ा फैसला; जानिए अंक जोड़ने का गणित

cbse class 10 result marking formula: मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण रद्द हुई 10वीं की परीक्षाओं के लिए CBSE ने औसत अंक  प्रणाली लागू कर दी है. इसके तहत छात्रों द्वारा दिए गए सर्वश्रेष्ठ विषयों के अंकों के आधार पर बाकी विषयों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 19, 2026, 12:31 PM IST
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बिना परीक्षा दिए मिलेगा रिजल्ट! सऊदी, कतर और यूएई के छात्रों के लिए CBSE का बड़ा फैसला; जानिए अंक जोड़ने का गणित

cbse class 10 result marking formula: मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में 10वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों के लिए नया मूल्यांकन तरीका तय कर दिया है. बोर्ड ने हालात की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया. जिन देशों में यह असर पड़ा है उनमें बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं. पहले बोर्ड ने कहा था कि रिजल्ट कैसे जारी होगा, इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी. अब पूरा तरीका साफ कर दिया गया है.

बोर्ड के अनुसार 17 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होने वाली परीक्षाएं ठीक से हो चुकी थीं. इस दौरान गणित, अंग्रेजी और विज्ञान जैसे 6 मुख्य विषयों की परीक्षा हो गई थी. इसके अलावा 16 भाषा विषय और 22 कौशल आधारित विषयों की परीक्षाएं भी पूरी कर ली गई थीं. यानी कुछ छात्रों ने पूरी परीक्षा दी, जबकि कुछ की परीक्षाएं बीच में ही रुक गई हैं.

बोर्ड ने छात्रों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है. इसमें वे छात्र शामिल हैं जिन्होंने सभी पेपर दिए. कुछ ऐसे हैं जिन्होंने चार, तीन या दो पेपर ही दिए. इसके अलावा कंपार्टमेंट वाले निजी छात्र भी इसमें शामिल हैं. हर श्रेणी के लिए अलग तरीके से अंक जोड़े जाएंगे, ताकि किसी छात्र को नुकसान न हो.

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जिन छात्रों ने सभी परीक्षाएं दी हैं, उनका रिजल्ट सामान्य तरीके से बनेगा. जिन्होंने चार पेपर दिए हैं, उनके बाकी विषयों के अंक उनके तीन अच्छे विषयों के औसत से जोड़े जाएंगे. जिन छात्रों ने तीन पेपर दिए हैं, उनके लिए दो अच्छे विषयों का औसत लिया जाएगा. वहीं जिन छात्रों ने सिर्फ दो पेपर दिए हैं, उनके बाकी विषयों के अंक उन्हीं दो विषयों के औसत से तय किए जाएंगे. कुछ पुराने छात्र जिन्हें एक या दो विषय देने थे, उन्हें जरूरत पड़ने पर अगली बोर्ड परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा.

बोर्ड ने यह भी कहा है कि इन छात्रों का रिजल्ट बाकी सभी छात्रों के साथ ही जारी किया जाएगा. जो छात्र अपने अंक सुधारना चाहेंगे, उन्हें दूसरी बोर्ड परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा. स्कूलों द्वारा साल भर में किया गया आंतरिक मूल्यांकन भी इसमें शामिल होगा. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि इसी तरीके से तैयार किया गया रिजल्ट अंतिम माना जाएगा. इसके अलावा अलग से कोई विशेष परीक्षा नहीं कराई जाएगी. 12वीं के छात्रों के लिए अलग योजना बाद में बताई जाएगी.

ये भी पढ़ें- UP Board Exam Result: 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर नया अपडेट, 18 मार्च से कॉपी की चेकिंग शुरू; कब होगी परिणामों की घोषणा?

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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