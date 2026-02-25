CBSE Class 10 Science Paper Analysis: कैसा था साइंस का पेपर? NCERT बेस्ड रहा या नहीं, छात्रों का क्या कहना? जानिए यहां

तीन घंटे चले इस पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से सवाल पूछे गए. छात्रों ने बताया कि पेपर में थ्योरी, न्यूमेरिकल और डायग्राम का अच्छा संतुलन था. सेक्शन C थोड़ा लंबा था, जिसमें सोचकर जवाब देना पड़ा. आइए जानते हैं.

परीक्षा का पूरा हाल

Central Board of Secondary Education की ओर से कक्षा 10 का साइंस पेपर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक हुआ. देशभर में इस परीक्षा के लिए 25 लाख से ज्यादा छात्र रजिस्टर थे और 8,075 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. इनमें करीब 14 लाख लड़के और 10 लाख से ज्यादा लड़कियां शामिल हैं. हालांकि सभी छात्र एक ही दिन परीक्षा नहीं देते लेकिन इससे परीक्षा के बड़े स्तर का अंदाजा मिलता है.

छात्रों की पहली प्रतिक्रिया

दिल्ली के Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Shree Ram Colony और GGSSS सोनिया विहार की छात्राओं ने पेपर के तुरंत बाद अपने अनुभव साझा किए. छात्राओं ने बताया कि पेपर लंबा जरूर था, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं था. सही तरीके से समय संभालने वालों के लिए पेपर अच्छा रहा.

फिजिक्स सबसे ज्यादा समय लेने वाला

छात्रों के अनुसार फिजिक्स सेक्शन थोड़ा कठिन लगा. न्यूमेरिकल सवालों में ज्यादा समय लगा और इलेक्ट्रिक सर्किट व डायग्राम वाले सवालों में ज्यादा ध्यान देना पड़ा. हालांकि जिन छात्रों की तैयारी अच्छी थी उनके लिए यह हिस्सा संभालना संभव था.

केमिस्ट्री आसान और सीधा

केमिस्ट्री का पेपर छात्रों को आसान लगा. केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने जैसे सवाल सीधे थे और किताब से जुड़े हुए थे. जिन छात्रों ने NCERT अच्छे से पढ़ी थी उन्हें इस हिस्से में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई.

बायोलॉजी सबसे आसान सेक्शन

बायोलॉजी को छात्रों ने सबसे आसान बताया. कई सवाल सीधे किताब से आए थे. छात्रों का कहना है कि इस सेक्शन में पूरे नंबर आने की उम्मीद है क्योंकि सवाल पहले से पढ़े हुए थे.

सेक्शन C ने बढ़ाई चुनौती

पेपर का सेक्शन C थोड़ा लंबा था और इसमें सोचकर जवाब देना पड़ा. यही हिस्सा छात्रों के लिए सबसे ज्यादा समय लेने वाला रहा. यहां अच्छे अंक पाने के लिए समझदार तरीके से लिखना जरूरी था.

कुल मिलाकर पेपर कैसा रहा

छात्रों ने पेपर को आसान से मध्यम बताया. पेपर लंबा जरूर था, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं था. जिन छात्रों ने समय का सही इस्तेमाल किया और तैयारी अच्छी थी उन्हें अच्छे नंबर आने की उम्मीद है. अब कक्षा 10 के छात्रों की अगली बड़ी परीक्षा 2 मार्च 2026 को हिंदी विषय की होगी.

क्या बोले एक्सपर्ट

मॉर्डन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल डॉ. अलका कपूर ने बताया इस साल Science का पेपर काफी संतुलित रहा. स्टूडेंट्स का मानना है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल और पेचीदा डायग्राम्स को हल करने के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी था. केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल पूरी तरह NCERT पर आधारित थे, जिससे उन छात्रों को काफी राहत मिली जिन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े थे.

हालांकि, फिजिक्स के सेक्शन ने छात्रों को थोड़ा सोचने पर मजबूर किया और इसमें बारीकियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी था. अच्छी तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह मुश्किल नहीं था. कुल मिलाकर, पेपर में बेसिक समझ और उनके असल जिंदगी में इस्तेमाल से जुड़े सवालों का अच्छा तालमेल था. जिन स्टूडेंट्स ने नियमित प्रैक्टिस की है, उनके लिए अच्छे अंक लाना आसान होगा.

