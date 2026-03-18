Advertisement
trendingNow13145572
Hindi Newsशिक्षाCBSE 10th Second Board Exam 2026: सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए कब से भरे जाएंगे फॉर्म, कितनी फीस और कौन दे सकेगा एग्जाम?

CBSE 10th Second Board Exam 2026: सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए कब से भरे जाएंगे फॉर्म, कितनी फीस और कौन दे सकेगा एग्जाम?

CBSE Class 10 Second Board Exam 2026: सीबीएसई 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कितने सब्जेक्ट का पेपर दोबारा दिया जा सकता है? परीक्षा फीस कितनी देनी होगी और दूसरी बोर्ड परीक्षा कब होगी? आइए इससे संबंधित सब कुछ जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 18, 2026, 05:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CBSE Class 10 exam dates 2026
CBSE Class 10 exam dates 2026

CBSE Class 10th Second Board Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है. 18 मार्च 2026 से एलओसी प्रक्रिया शुरू की गई है जो कि 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी. नई शिक्षा नीति के तहत इस व्यवस्था में 10वीं के छात्र अपने प्रदर्शन को सुधारने या कंपार्टमेंट क्लियर करने के लिए फिर से परीक्षा दे सकते हैं. सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की द्वितीय बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा कार्यक्रम और दिशा-निर्देश आधिकारिक तौर पर घोषित किए हैं.

दो-बोर्ड परीक्षा नीति शुरू

सीबीएसई की नई नीति के तहत साल 2026 से 10वीं के स्टूडेंट्स दो बार बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे जिसे दो-बोर्ड परीक्षा नीति भी कहा जा रहा है. सीबीएसई नियम के अनुसार अधिकतम 3 विषयों में स्टूडेंट्स परीक्षा दोबारा दे सकते हैं.

कब होगी सीबीएसई 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा?

सीबीएसई के आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 1 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. 15 मई 2026 को गणित (Standard/Basic) की दूसरी बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. 19 मई 2026 को विज्ञान (Science), 22 मई 2026 को सामाजिक विज्ञान (Social Science) और 16 मई से 1 जून के बीच अन्य भाषाएं और कंपार्टमेंट विषय की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

CBSE Class 10 Phase 2 Exam: आवेदन कैसे करें?

10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का फॉर्म स्टूडेंट्स द्वारा व्यक्तिगत रूप से भरा नहीं जा सकता है. इससे संबंधित फॉर्म भरने की पूरी जिम्मेदारी स्कूलों की है. दोबारा परीक्षा देने की इच्छुक स्टूडेंट्स को अपने स्कूल से संपर्क करना होगा.

कौन दे सकता है फिर से 10वीं बोर्ड परीक्षा?

10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा को सिर्फ वो ही छात्र दे सकते हैं जो पहली बोर्ड परीक्षा (फरवरी-मार्च 2026) में शामिल हुए  थे. अगर किसी सब्जेक्ट में अंक कम लगते हैं या विषयों में अंक सुधार करना चाहते हैं तो कम से कम 3 विषयों में ऐसा करने की सुविधा दी जाएगी. मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस या अंग्रेज या हिंदी या कोई अन्य भाषा सब्जेक्ट की परीक्षा दे सकते हैं. इसके अलावा कंपार्टमेंट विषय की परीक्षाएं दे सकते हैं.

एलओसी जमा करने के 3 चरण

सीबीएसई ने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (LOC) जमा करने के लिए 3 चरण तय किए हैं. एलओसी जमा करने और परीक्षा शुल्क भुगतान करने का पहला चरण 18 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक है. वहीं, दूसरा चरण- परिणाम घोषित होने के अगले दिन से 5 दिनों तक है. जबकि, तीसरा चरण परिणाम घोषित होने के 7वें दिन से 2 दिनों तक है. 

दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए कितनी देनी होगी फीस?

सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए भारत में स्टूडेंट्स को 320 रुपये प्रति विषय शुल्क देना होगा. तीसरे चरण यानी देरी से फीस भरने वाली प्रक्रिया को अपना रहे हैं तो प्रति विषय के लिए 2000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा.

ये भी पढ़ें- CBSE की टीचर्स को चेतावनी, गलती से भी लीक नहीं होनी चाहिए बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेकिंग की जानकारी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

CBSE Board Exam 2026

Trending news

मार्च में लौटी कड़ाके की ठंड! कश्मीर के ऊंचे इलाकों में 18 इंच तक बर्फबारी
Kashmir Weather
मार्च में लौटी कड़ाके की ठंड! कश्मीर के ऊंचे इलाकों में 18 इंच तक बर्फबारी
Watch: 'बस हथौड़ा मारते हैं...', राहुल-प्रियंका के सामने शख्स की हो गई गडकरी से बहस
Nitin Gadkari
Watch: 'बस हथौड़ा मारते हैं...', राहुल-प्रियंका के सामने शख्स की हो गई गडकरी से बहस
हरीश राणा से भी बदनसीब मुंबई के अनिल, 4 करोड़ खर्च, घर टूटा... फिर भी 'जिंदा लाश'
harish rana case
हरीश राणा से भी बदनसीब मुंबई के अनिल, 4 करोड़ खर्च, घर टूटा... फिर भी 'जिंदा लाश'
'मोहब्बत हमसे और शादी...', खरगे ने राज्यसभा में कहा कुछ ऐसा; PM भी नहीं रोक पाए हंसी
Mallikarjun Kharge
'मोहब्बत हमसे और शादी...', खरगे ने राज्यसभा में कहा कुछ ऐसा; PM भी नहीं रोक पाए हंसी
Space में छिड़ेगा महायुद्ध? 'आकाश' मिसाइल के जनक डॉ. प्रह्लाद का बड़ा खुलासा
Operation Sindhur
Space में छिड़ेगा महायुद्ध? 'आकाश' मिसाइल के जनक डॉ. प्रह्लाद का बड़ा खुलासा
भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है... WION पर बोले गजेंद्र शेखावत
Gajendra singh shekhawat
भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है... WION पर बोले गजेंद्र शेखावत
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो... ईरान - अमेरिका की लड़ाई से क्या सीख सकता है भारत?
iran america war
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो... ईरान - अमेरिका की लड़ाई से क्या सीख सकता है भारत?
राजनीति में नहीं होता फुल स्टॉप...सांसदों को विदाई देते हुए राज्यसभा में बोले पीएम
PM Modi
राजनीति में नहीं होता फुल स्टॉप...सांसदों को विदाई देते हुए राज्यसभा में बोले पीएम
ग्लोबल टेंशन और युद्ध के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम एक दुनिया-एक परिवार हैं?
Dr Subhash Chandra
ग्लोबल टेंशन और युद्ध के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम एक दुनिया-एक परिवार हैं?
मेरी नहीं है किसी से कोई नाराजगी...AIUDF के वाइस प्रेसिडेंट ने छोड़ी पार्टी
assam assembly elections
मेरी नहीं है किसी से कोई नाराजगी...AIUDF के वाइस प्रेसिडेंट ने छोड़ी पार्टी