/CBSE 10th Result 2026 (Today): छात्रों का इंतजार खत्म! आज किसी भी समय आ सकता है 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, 5 मिनट में ऐसे देखें नतीजे

CBSE Class 10 Second Board Result 2026: सीबीएसई 10वीं के छात्रों के बीच दूसरी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा होने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है. सभी स्टूडेंट्स की नजर सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर टिकी हुई है. कब तक सीबीएसई कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है? उम्मीद है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा कक्षा 10वीं की दूसरे बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आज किसी भी समय घोषित किया जा सकता है. हालांकि, बोर्ड की ओर से अभी तक परिणाम जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय की पुष्टि नहीं की गई है.