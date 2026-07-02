/CBSE 10th Result 2026 (Today): छात्रों का इंतजार खत्म! आज किसी भी समय आ सकता है 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, 5 मिनट में ऐसे देखें नतीजे

CBSE Class 10 Second Board Result 2026: सीबीएसई 10वीं के छात्रों के बीच दूसरी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा होने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है. सभी स्टूडेंट्स की नजर सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर टिकी हुई है. कब तक सीबीएसई कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है? उम्मीद है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा कक्षा 10वीं की दूसरे बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आज किसी भी समय घोषित किया जा सकता है. हालांकि, बोर्ड की ओर से अभी तक परिणाम जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय की पुष्टि नहीं की गई है.
रिजल्ट घोषित होते ही cbseresults.nic.in पर डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, जहां छात्र अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकेंगे. रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी जैसी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी. इसके अलावा छात्र SMS, IVRS, DigiLocker, UMANG ऐप और परिणाम मंजूषा (Parinam Manjusha) के माध्यम से भी कक्षा 10वीं का रिजल्ट देख सकेंगे.
गौरतलब है कि इस साल से सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षा सिस्टम लागू किया है. इसके तहत इच्छुक छात्र सीबीएसई कक्षा 10वीं की मुख्य परीक्षा के बाद फिर से दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. सीबीएसई का ये नया सिस्टम हर छात्र की मार्कशीट में सुधार और स्टूडेंट्स का साल बर्बाद होने से बचाने के लिए शुरू किया गया है.
इस साल सीबीएसई कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा का आयोजन 15 मई से 21 मई 2026 के बीच किया गया था. स्टूडेंट्स को इस परीक्षा के रिजल्ट के जारी होने का इंतजार है. सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट और अपनी मार्कशीट देख व डाउनलोड कर सकेंगे. हालांकि, ऑनलाइन डाउनलोड की गई मार्कशीट प्रोविजनल मार्कशीट होगी. फाइनल मार्कशीट स्कूल द्वारा रिजल्ट घोषित होने के कुछ दिनों के बाद दी जाएगी.
सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर 'CBSE 10th Second Board Result 2026' लिंक शो होगा.
उस पर क्लिक करने के बाद रोल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज कर सब्मिट करें.
इसके बाद स्क्रीन पर CBSE 10वीं का रिजल्ट शो हो जाएगा.
यहां से परिणाम देखने के अलावा मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे.
DigiLocker की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर जाएं.
यहां अपने आधार नंबर से लॉगिन प्रक्रिया को अपना लें.
इसके बाद 'Education' या 'Search' सेक्शन में जाएं.
सीबीएसई 10वीं सर्च करें और मार्कशीट पर क्लिक करें.
अपनी जानकारी दर्ज करने के बाद प्रोविजनल मार्कशीट देख सकेंगे.
यहां से मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं.