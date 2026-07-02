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CBSE 10th Result 2026 (Today): छात्रों का इंतजार खत्म! आज किसी भी समय आ सकता है 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, 5 मिनट में ऐसे देखें नतीजे

CBSE Class 10 Second Board Result 2026: सीबीएसई कक्षा 10वीं के दूसरे बोर्ड का रिजल्ट 2026 की आज यानी 2 जुलाई 2026 को घोषणा हो सकती है. उम्मीद है कि दोपहर 3 बजे के बाद किसी भी समय cbseresults.nic.in पर कक्षा 10वीं के नतीजे घोषित किए जा सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 02, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:18 PM IST
CBSE 10th Result 2026 (Today): छात्रों का इंतजार खत्म! आज किसी भी समय आ सकता है 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, 5 मिनट में ऐसे देखें नतीजे
Image Credit: CBSE Class 10 Second Board Result 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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