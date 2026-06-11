/CBSE 10वीं दूसरी परीक्षा का रिजल्ट अब कभी भी हो सकता है जारी! खत्म होने वाला है 6.8 लाख छात्रों का इंतजार

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई ) ने इस वर्ष पहली बार कक्षा 10 के छात्रों के लिए दूसरी बोर्ड परीक्षा आयोजित की थी, ताकि वे अपने अंकों में सुधार कर सकें. परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र अब अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. बोर्ड की पिछली रिजल्ट समय-सीमा को देखते हुए माना जा रहा है कि सीबीएसई जून 2026 के चौथे सप्ताह में दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है. हालांकि अभी तक बोर्ड की ओर से रिजल्ट की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. ऐसे में छात्रों को नियमित रूप से सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.
सीबीएसई कक्षा 10 की दूसरी बोर्ड परीक्षा 13 मई से 21 मई 2026 के बीच आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में करीब 6.8 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था. परीक्षा का उद्देश्य छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार का एक अतिरिक्त अवसर देना था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बोर्ड 21 जून से 27 जून 2026 के बीच किसी भी दिन परिणाम जारी कर सकता है. रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र ऑनलाइन अपनी मार्कशीट और स्कोरकार्ड देख सकेंगे. बड़ी संख्या में छात्रों और अभिभावकों की नजर अब बोर्ड की अगली आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है.
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे. इसके लिए होमपेज पर उपलब्ध रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्मतिथि जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी. सभी विवरण भरने के बाद सबमिट बटन दबाते ही परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा. छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य में उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं. रिजल्ट चेक करते समय सभी जानकारी सही दर्ज करना बेहद जरूरी होगा.
वेबसाइट के अलावा छात्र डीली लॉकर, उंमग ऐप, SMS और IVRS जैसी सेवाओं के माध्यम से भी अपना परिणाम देख सकेंगे. CBSE ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन उपलब्ध मार्कशीट अस्थायी (प्रोविजनल) होगी. मूल मार्कशीट बाद में संबंधित स्कूलों के माध्यम से छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी. डिजिटल माध्यमों के जरिए रिजल्ट देखने की सुविधा छात्रों को तेज और आसान पहुंच प्रदान करती है, जिससे वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की स्थिति में भी वे अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं.
इससे पहले CBSE ने 15 अप्रैल 2026 को कक्षा 10 की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया था. बोर्ड के अनुसार, परीक्षा के लिए लगभग 24.83 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 24.71 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए. इनमें 24.16 लाख से अधिक छात्र सफल रहे और कुल पास प्रतिशत 95.70 प्रतिशत दर्ज किया गया. यह प्रदर्शन छात्रों की मेहनत और शिक्षा व्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है. दूसरी परीक्षा के नतीजे भी हजारों छात्रों के भविष्य को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
ऑनलाइन जारी होने वाली मार्कशीट में छात्र का नाम, माता-पिता का नाम, स्कूल का नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक, ग्रेड और परीक्षा परिणाम जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होंगी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट जारी होने के बाद सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें और किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत स्कूल या बोर्ड से संपर्क करें.