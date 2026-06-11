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CBSE 10वीं दूसरी परीक्षा का रिजल्ट अब कभी भी हो सकता है जारी! खत्म होने वाला है 6.8 लाख छात्रों का इंतजार

CBSE Class 10 Second Board Result: CBSE कक्षा 10 दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है. करीब 6.8 लाख छात्र अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं. जानिए रिजल्ट की संभावित तारीख, चेक करने का तरीका और मार्कशीट में क्या-क्या जानकारी होगी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 11, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:33 PM IST
CBSE 10वीं दूसरी परीक्षा का रिजल्ट अब कभी भी हो सकता है जारी! खत्म होने वाला है 6.8 लाख छात्रों का इंतजार

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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