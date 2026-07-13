/CBSE 10th Second Board Exam Result: कब तक आ रहा है कक्षा 10वीं की दूसरी परीक्षा का रिजल्ट, क्या है देरी की वजह?

सीबीएसई ओएसएम को लेकर तो विवादों में रहा और अब 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के बाद किसी तरह की गड़बड़ी या विवादों में न आए, इस वजह से बोर्ड की ओर से देरी लगाई जा रही है. कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित करने में समय लगाने की वजह साफ दिख रही है कि बोर्ड अब किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करना चाहता है. 15 मई से 21 मई 2026 तक के बीच हुई कक्षा 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट पूरा सटिक आए और कोई गड़बड़ी न हो, उसका पूरा ध्यान बोर्ड रख रहा है.