/CBSE 10th Second Board Exam Result: कब तक आ रहा है कक्षा 10वीं की दूसरी परीक्षा का रिजल्ट, क्या है देरी की वजह?

CBSE Class 10th Second Board Exam Result 2026: सीबीएसई कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है? ऐसे में सभी स्टूडेंट्स की नजरें सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट, डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर टिकी हुई है. कक्षा 11वीं के नए सेशन की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और ऐसे में छात्रों के लिए चिंता बढ़ती जा रही है कि आखिर कब तक कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है? रिपोर्ट्स के अनुसार बहुत जल्द सीबीएसई कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर सकता है.
इसके साथ ही 6.68 लाख से अधिक स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म होगा और वो अपना परिणाम जान सकेंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ है जो सीबीएसई इतने दिनों का समय लगा रहा? परीक्षाए हुए 52 दिनों के करीब हो गए हैं लेकिन अभी तक 10वीं के परिणाम जारी करने को लेकर कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है?
cbse.gov.in
results.cbse.nic.in
web.umang.gov.in
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) लगातार विवादों के घेरे में घिरा हुआ है. कक्षा 12वीं परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा के बाद से बोर्ड के सिस्टम को लेकर कई विवाद खड़े हुए. रिजल्ट की घोषणा करने के बाद भी सीबीएसई को कई तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ा. सीबीएसई ने जैसे कक्षा 12वीं के लिए पहली बार ओएसएम सिस्टम लागू किया, वहीं कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए दो बोर्ड परीक्षा सिस्टम लागू किया था.
सीबीएसई ओएसएम को लेकर तो विवादों में रहा और अब 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के बाद किसी तरह की गड़बड़ी या विवादों में न आए, इस वजह से बोर्ड की ओर से देरी लगाई जा रही है. कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित करने में समय लगाने की वजह साफ दिख रही है कि बोर्ड अब किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करना चाहता है. 15 मई से 21 मई 2026 तक के बीच हुई कक्षा 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट पूरा सटिक आए और कोई गड़बड़ी न हो, उसका पूरा ध्यान बोर्ड रख रहा है.
उम्मीद की जा रही है कि सीबीएसई कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है. इस सप्ताह 20 जुलाई से पहले-पहले दूसरी बोर्ड परीक्षा के 10वीं परिणाम घोषित हो सकते हैं. हालांकि, सीबीएसई ने अभी तक कोई भी अपडेट आधिकारिक तौर पर साझा नहीं किया है. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें.