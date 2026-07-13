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CBSE 10th Second Board Exam Result: कब तक आ रहा है कक्षा 10वीं की दूसरी परीक्षा का रिजल्ट, क्या है देरी की वजह?

CBSE Class 10th Second Board Exam Result 2026: सीबीएसई कक्षा 10वीं के छात्रों के बीच एक सबसे बड़ा चर्चा का विषय ये है कि दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आखिर कब तक जारी किया जा सकता है? आखिर क्या वजह है जो अभी तक बोर्ड ने रिजल्ट की घोषणा नहीं की है? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 13, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:33 PM IST
CBSE 10th Second Board Exam Result: कब तक आ रहा है कक्षा 10वीं की दूसरी परीक्षा का रिजल्ट, क्या है देरी की वजह?
Image Credit: CBSE Class 10th Second Board Exam Result 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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