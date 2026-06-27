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CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई 10 दूसरी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार, नहीं आए पासिंग मार्क्स तो आगे क्या?

CBSE Class 10th Second Board Exam Result 2026: क्या आप भी कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा होने का इंतजार कर रहे हैं और डर रहे हैं कि अगर पासिंग मार्क्स नहीं आए तो आगे क्या होगा? चिंता न करें इसके लिए भी एक और व्यवस्था की गई है. आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 27, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:54 AM IST
CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई 10 दूसरी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार, नहीं आए पासिंग मार्क्स तो आगे क्या?
Image Credit: cbse 10th second board exam result 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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