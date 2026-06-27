/CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई 10 दूसरी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार, नहीं आए पासिंग मार्क्स तो आगे क्या?

CBSE Class 10th Second Board Exam Result 2026: इस साल से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षा सिस्टम को लागू किया गया जिसके तरह 10वीं क्लास के छात्र साल में दो बार बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. इस साल आयोजित हुई दूसरी बोर्ड परीक्षा में पूरे भारत से लगभग 6.68 लाख छात्र और छात्राएं शामिल हुए थे. इस दौरान वो स्टूडेंट्स एग्जाम में शामिल रहे जो रिजल्ट में अंक सुधारने या कंपार्टमेंट परीक्षा देना चाहते हैं.
अब स्टूडेंट्स को दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित होने का इंतजार है. अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के दावे के अनुसार कक्षा 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है. जून के आखिरी सप्ताह यानी 30 जून तक कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा हो सकती है. वहीं, अगर सीबीएसई कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट पास नहीं होता है तो क्या होगा? आइए जानते हैं.
उम्मीद है कि सीबीएसई की आधिकारिक बेवसाइट cbseresults.nic.in या www.cbse.gov.in पर कक्षा 10वीं के परिणाम की घोषणा जून के आखिरी सप्ताह में की जा सकती है. इसके अलावा डिजिलॉकर (digilocker.gov.in) और उमंग ऐप पर भी सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा. परिणाम देखने के अलावा स्कोरकार्ड को भी ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षा की शुरुआत की गई है जिसका मकसद सभी स्टूडेंट्स के साल को बर्बाद होने और उनके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए एक मौका देना है. सीबीएसई 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड के नंबर से परिणाम चेक कर सकेंगे.
अगर 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा में फेल हो गए तो?
कक्षा 10वीं के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन फरवरी 2026 में किया गया जिसके बाद मई में फिर से बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई. स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम में पास होने के लिए पासिंग मार्क्स कम से कम 33 प्रतिशत है जिसे हासिल करने वाला उम्मीदवार पास माना जाएगा, लेकिन इससे कम अंक आए तो फेल हो सकते हैं. हालांकि, नई शिक्षा नीति के तहत छात्र का यूं साल बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा बल्कि दूसरी बोर्ड परीक्षा के बाद भी कई मौके दिए जाएंगे जो नीचे बताए हैं.
सप्लीमेंट्री एग्जाम- अगर किसी सब्जेक्ट में कम अंक आए हैं और पासिंग मार्क्स न मिलने से फेल हैं तो जुलाई में सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, उसमें शामिल हो सकते हैं.
री-इवैल्यूएशन- अगर लगता है कि आपने पेपर सही दिया था लेकिन चेकिंग सही से नहीं हुई या कम अंक दिए गए हैं तो आफ रिजल्ट के बाद स्क्रूटनी या री-इवैल्यूएशन जैसी प्रक्रिया अपना सकते हैं.
NIOS या स्टेट ओपन बोर्ड- एक ऑप्शन ये है कि छात्र अपना साल बर्बाद होने से रोकने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) या फिर अपने राज्य बोर्ड की ओपन बोर्ड परीक्षा को अपना लें.
सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर 'CBSE 10th Second Board Exam Result 2026' लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर और स्कूल नंबर अन्य डिटेल्स दर्ज करने के अलावा कैप्चा कोड एंटर करें.
सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर 10वीं की मार्कशीट शो होगी.
इसमें सब्जेक्ट वाइज अंक देख पाएंगे और उसे डाउनलोड करने के अलावा प्रिंट आउट निकाल सकेंगे.