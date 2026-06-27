/CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई 10 दूसरी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार, नहीं आए पासिंग मार्क्स तो आगे क्या?

कक्षा 10वीं के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन फरवरी 2026 में किया गया जिसके बाद मई में फिर से बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई. स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम में पास होने के लिए पासिंग मार्क्स कम से कम 33 प्रतिशत है जिसे हासिल करने वाला उम्मीदवार पास माना जाएगा, लेकिन इससे कम अंक आए तो फेल हो सकते हैं. हालांकि, नई शिक्षा नीति के तहत छात्र का यूं साल बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा बल्कि दूसरी बोर्ड परीक्षा के बाद भी कई मौके दिए जाएंगे जो नीचे बताए हैं.