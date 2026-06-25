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6.8 लाख छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला! आज आ सकता है CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट, ऐसे करें सबसे पहले चेक

CBSE जल्द ही कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है. 6.8 लाख से अधिक छात्र आधिकारिक वेबसाइट, DigiLocker, UMANG ऐप और SMS के जरिए अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे. जानें रिजल्ट डाउनलोड करने का आसान तरीका.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 25, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:02 AM IST
6.8 लाख छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला! आज आ सकता है CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट, ऐसे करें सबसे पहले चेक
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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