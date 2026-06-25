केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) आज कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है. 15 मई से 21 मई 2026 के बीच आयोजित हुई इस परीक्षा में शामिल हुए 6.8 लाख से अधिक छात्र अपने स्कोरकार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा.
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र cbseresults.nic.in और results.cbse.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे. इसके लिए छात्रों को अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी तैयार रखनी होगी. इन जानकारियों की मदद से ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड की जा सकेगी.
रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर दिखाई देने वाले 'CBSE Class 10 Second Board Result 2026' लिंक पर क्लिक करें. अब अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें. इसके बाद सबमिट बटन दबाते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. भविष्य की जरूरत के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट भी सुरक्षित रख लें.
आधिकारिक वेबसाइट के अलावा छात्र कई अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं. इनमें cbseresults.nic.in, cbse.nic.in, results.cbse.nic.in, DigiLocker, UMANG App और SMS सेवा शामिल हैं. जिन छात्रों को वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक की वजह से दिक्कत हो, वे इन वैकल्पिक माध्यमों का भी उपयोग कर सकते हैं.
CBSE द्वारा आयोजित पहले चरण की परीक्षा में कुल पास प्रतिशत 93.70 फीसदी दर्ज किया गया था. इस परीक्षा में छात्राओं ने एक बार फिर छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया. लड़कियों का पास प्रतिशत 94.99 फीसदी रहा, जो लड़कों की तुलना में अधिक था. अब सेकेंड बोर्ड परीक्षा के नतीजों पर भी छात्रों और अभिभावकों की नजरें टिकी हुई हैं.
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी ऑनलाइन मार्कशीट में दर्ज सभी जानकारियां ध्यान से जांच लें. यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो तुरंत अपने स्कूल या CBSE से संपर्क करें. साथ ही, मूल अंकपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज स्कूल से मिलने तक डाउनलोड की गई मार्कशीट को सुरक्षित रखें.