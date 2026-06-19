CBSE 10th Second Board Result 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की कक्षा 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को परिणाम के घोषित होने का बेसब्री से इंतजार है. छात्रों को उम्मीद थी कि परिणाम 15-18 जून तक जारी कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. ऐसे में इंतजार और ज्यादा बढ़ गया. परीक्षा में शामिल स्टूडेंट्स अब नतीजों को लेकर किसी आधिकारिक अपडेट का इंतजार कर रहे हैं. जबकि, कई रिपोर्टों में ऐसा कहा जा रहा है कि कक्षा 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम 30 जून 2026 को जारी किया जाएगा. हालांकि, सीबीएसई की ओर से किसी तारीख या समय की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
सीबीएसई कक्षा दसवीं की 2nd बोर्ड परीक्षा में करीब 6.7 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. इस परीक्षा का आयोजन 15 से 21 मई के बीच किया गया था. परीक्षा का रिजल्ट जून के आखिरी दिन से पहले कभी भी जारी हो सकता है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए अपने रोल नंबर, स्कूल नंबर आदि लॉगिन डिटेल को संभालकर रखें जिससे रिजल्ट जारी होने के बाद कोई परेशानी न हो.
सीबीएसई कक्षा 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए 33 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी है. अगर छात्र इससे कम अंक प्राप्त करता है तो उसे फेल माना जाएगा. इसके बाद फिर से परीक्षा देने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा और छात्रों को अगले साल फिर से बोर्ड परीक्षा में शामिल होना होगा. कुल मिलाकर ये कि फेल होने की स्थिति में छात्र को फिर 10वीं की कक्षा में पढ़ाई करनी होगी.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर 'Result' सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
इसके बाद स्क्रीन पर 'CBSE Class 10th 2nd Board Result 2026' शो होगा.
उसके लिंक पर क्लिक करने के बाद अपनी लॉगिन डिटेल दर्ज करें.
इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा और इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे.
cbse.gov.in
results.cbse.nic.in
cbseresults.nic.in
digilocker.gov.in
web.umang.gov.in
सीबीएसई 10वीं सेकंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद ऊपर बताई गई वेबसाइटों में से किसी पर भी परिणाम देख सकेंगे. यहां से मार्कशीट भी डाउनलोड कर पाएं. इसके अलावा प्रिंट आउट निकाल लें.