CBSE 10th Second Board Result 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की कक्षा 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को परिणाम के घोषित होने का बेसब्री से इंतजार है. छात्रों को उम्मीद थी कि परिणाम 15-18 जून तक जारी कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. ऐसे में इंतजार और ज्यादा बढ़ गया. परीक्षा में शामिल स्टूडेंट्स अब नतीजों को लेकर किसी आधिकारिक अपडेट का इंतजार कर रहे हैं. जबकि, कई रिपोर्टों में ऐसा कहा जा रहा है कि कक्षा 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम 30 जून 2026 को जारी किया जाएगा. हालांकि, सीबीएसई की ओर से किसी तारीख या समय की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.