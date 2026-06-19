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CBSE 10th Second Board Result 2026: जल्द जारी होगा कक्षा 10वीं का 2nd बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, यहां से कर सकेंगे मार्कशीट चेक

CBSE 10th Second Board Result 2026: कक्षा 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा उमंग ऐप और डिजिलॉकर के माध्यम से दसवीं का परिणाम देख सकेंगे.

Written BySimran Singh
Published: Jun 19, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:13 AM IST
CBSE 10th Second Board Result 2026: जल्द जारी होगा कक्षा 10वीं का 2nd बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, यहां से कर सकेंगे मार्कशीट चेक
Image Credit: CBSE 10th Second Board Result 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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