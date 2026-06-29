/CBSE 10th Result 2026: कभी आ सकता है सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, रोल नंबर रखें तैयार; 3 तरीकों से कर सकेंगे चेक

CBSE Class 10th Result 2026 Second Board Exam: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने इस साल से कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए दो बोर्ड परीक्षा प्रणाली (Twice Board Exam System) लागू की है. इस व्यवस्था के तहत सभी छात्रों के लिए पहली (मुख्य) बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य था, जबकि दूसरी परीक्षा में वो छात्र शामिल हो सकते हैं जो अपने अंक सुधारना चाहते हैं. बोर्ड का उद्देश्य छात्रों को बेहतर प्रदर्शन का एक अतिरिक्त अवसर देना और एक ही परीक्षा के आधार पर होने वाले शैक्षणिक नुकसान को कम करना है.
दूसरी बोर्ड परीक्षा में सिर्फ अंक सुधारने वाले छात्र ही शामिल नहीं हुए, बल्कि वो स्टूडेंट्स भी परीक्षा में बैठे जिनके एक या दो विषयों में पासिंग अंक नहीं आए थे. इसके अलावा कंपार्टमेंट कैटेगरी के छात्रों ने भी इस परीक्षा में हिस्सा लिया. इस साल दूसरी बोर्ड परीक्षा में 10वीं के करीब 6.68 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. इन सभी विद्यार्थियों को सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है.
सीबीएसई द्वारा कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है. उम्मीद की जा रही है कि परिणामों की घोषणा 30 जून 2026 की शाम तक की जा सकती है. सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम cbseresults.nic.in पर जारी किया जाएगा. इसके अलावा डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी 10वीं का रिजल्ट देख सकते हैं.
सीबीएसई की ओर से कभी भी 10वीं सेकेंड एग्जाम और कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम जारी किया जा सकता है. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो अपना रोल नंबर तैयार रखें. अगर रोल नंबर याद नहीं है तो एडमिट कार्ड पर चेक कर सकते हैं. अगर एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो स्कूल प्रशासन से संपर्क कर अपना रोल नंबर हासिल कर सकते हैं.
Results Are Out!
State Board of School Examinations, Tamil Nadu Class 10th Results 2026 are now available on the DigiLocker Result Page.
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— DigiLocker (@digilocker_ind) May 20, 2026
सबसे पहले सीबीएसई के पोर्टल cbseresults.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर 'CBSE Class 10th Second Exam Result 2026' शो होगा.
रोल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज करके अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे.
सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in से परिणाम देखने के अलावा स्टूडेंट्स अपनी मार्कशीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं लेकिन ये कोई ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होगी बल्कि प्रोविजनल मार्कशीट होगी. सभी स्टूडेंट्स को अपने स्कूल से कक्षा 10वीं की मार्कशीट दी जाएगी जिसके लिए रिजल्ट की घोषणा के कुछ दिनों बाद आपको बुला लिया जाएगा.