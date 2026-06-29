/CBSE 10th Result 2026: कभी आ सकता है सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, रोल नंबर रखें तैयार; 3 तरीकों से कर सकेंगे चेक

CBSE Class 10th Result 2026 Second Board Exam: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने इस साल से कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए दो बोर्ड परीक्षा प्रणाली (Twice Board Exam System) लागू की है. इस व्यवस्था के तहत सभी छात्रों के लिए पहली (मुख्य) बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य था, जबकि दूसरी परीक्षा में वो छात्र शामिल हो सकते हैं जो अपने अंक सुधारना चाहते हैं. बोर्ड का उद्देश्य छात्रों को बेहतर प्रदर्शन का एक अतिरिक्त अवसर देना और एक ही परीक्षा के आधार पर होने वाले शैक्षणिक नुकसान को कम करना है.