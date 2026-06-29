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CBSE 10th Result 2026: कभी आ सकता है सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, रोल नंबर रखें तैयार; 3 तरीकों से कर सकेंगे चेक

CBSE Class 10th Result 2026 Second Board Exam: सीबीएसई कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी होने का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है. 10वीं के छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in से कक्षा 10वीं के परिणाम देख और डाउनलोड कर सकेंगे.

Written BySimran Singh
Published: Jun 29, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:13 AM IST
CBSE 10th Result 2026: कभी आ सकता है सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, रोल नंबर रखें तैयार; 3 तरीकों से कर सकेंगे चेक
Image Credit: cbse class 10 result 2026 second boardSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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