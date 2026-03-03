CBSE Board Exam: 7 मार्च को 10वीं सोशल साइंस की परीक्षा! ये ट्रिक्स अपनाईं तो 90+ नंबर पक्के

इस समय बोर्ड की परीक्षा चल रही है, इसलिए यह समय एग्जाम में बैठने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत अहम होता है. अगर छात्र समझदारी से रिवीजन करें और सही तरीके से उत्तर लिखें, तो सोशल साइंस में अच्छा स्कोर करना मुश्किल नहीं है. आज हम आपको बताएंगे की किन तरीकों को अपनाकर बच्चे सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं. चलिए विस्तार से समझते हैं.

कब है सोशल साइंस की परीक्षा

Central Board of Secondary Education की कक्षा 10 की सोशल साइंस परीक्षा 7 मार्च 2026 यानी (शनिवार) को होने वाली है. परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और 10 बजे के बाद किसी भी छात्र को एंट्री नहीं मिलेगी. इस साल बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी हैं. कक्षा 10 की परीक्षाएं 10 मार्च तक चलेंगी, जबकि कक्षा 12 की परीक्षाएं 9 अप्रैल 2026 तक चलने वाली हैं. तो चलिए बताते हैं कि कैसे सोशल साइंस के एग्जाम से अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं.

पेपर का पैटर्न समझें

इस बार सोशल साइंस का पेपर चार हिस्सों में बंटा होगा. इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र. हर सेक्शन में 1 से 5 नंबर तक के सवाल होंगे. छात्रों को ध्यान रखना होगा कि हर सवाल सही सेक्शन में ही लिखा जाए नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे.

इतिहास की तैयारी कैसे करें

इतिहास में केवल तारीखें याद करना काफी नहीं है. इसके लिए आपको घटनाओं को क्रम में समझना जरूरी है. 5 नंबर के सवालों में साफ-साफ 5 पॉइंट लिखने चाहिए. महत्वपूर्ण नाम और आंदोलनों का जिक्र करना भी जरूरी है. साथ ही मैप वर्क की अच्छी प्रैक्टिस करें.

भूगोल में क्या ध्यान रखें

भूगोल में संसाधन, खेती, खनिज और उद्योग जैसे टॉपिक दोहराएं. मैप में सही जगह पर पाइंट करना अच्छे से सीखना आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है. जवाब हमेशा पॉइंट में लिखें और केस स्टडी वाले सवाल ध्यान से पढ़कर हल करें.

राजनीति विज्ञान

डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग और पॉलिटिकल पार्टी जैसे टॉपिक अच्छे से समझ लें. जवाब 3 से 5 पॉइंट में लिखें और उदाहरण जरूर दें ताकि उत्तर मजबूत लगे. इससे आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं.

अर्थशास्त्र में कैसे करें तैयारी

अर्थशास्त्र में परिभाषाएं बिल्कुल सही होनी चाहिए. अलग-अलग सेक्टर जैसे organized और unorganized को अच्छे से समझ लें. जरूरत पड़े तो ग्राफ की भी प्रैक्टिस करें और जवाब में उदाहरण जरूर जोड़ें. यह तरीका आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में बहुत ही सहायक हो सकता है.

सोशल साइंस में अच्छे नंबर पाने के लिए जवाब साफ और सीधे लिखें. जरूरी शब्दों को अंडरलाइन करें. शब्द सीमा का ध्यान रखें और जवाब पॉइंट में लिखें. मैप को साफ-सुथरा बनाएं और सवालों को क्रम से हल करें. अंत के 15 मिनट केवल रिवीजन के लिए रखें ताकि गलतियाों को सुधारा जा सके.

मिडिल ईस्ट में परीक्षा पर असर

वहीं आपको बता दें कि, हाल ही में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए CBSE ने बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE में होने वाली परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया है. इस बारे में 1 मार्च 2026 को आधिकारिक सूचना जारी की गई थी.

