Advertisement
trendingNow13128458
Hindi Newsशिक्षाCBSE Board Exam: 7 मार्च को 10वीं सोशल साइंस की परीक्षा! ये ट्रिक्स अपनाईं तो 90+ नंबर पक्के

CBSE Board Exam: 7 मार्च को 10वीं सोशल साइंस की परीक्षा! ये ट्रिक्स अपनाईं तो 90+ नंबर पक्के

कक्षा 10 के छात्रों के लिए सोशल साइंस की बोर्ड परीक्षा 7 मार्च 2026 को होने वाली है. छात्र अब परीक्षा से पहले अब आखिरी समय तैयारी कर रहे हैं. सही तरीके से रिवीजन और साफ-सुथरा जवाब लिखने से इस विषय में अच्छे नंबर लाना आसान हो सकता है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Mar 03, 2026, 07:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CBSE Board Exam: 7 मार्च को 10वीं सोशल साइंस की परीक्षा! ये ट्रिक्स अपनाईं तो 90+ नंबर पक्के

इस समय बोर्ड की परीक्षा चल रही है, इसलिए यह समय एग्जाम में बैठने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत अहम होता है. अगर छात्र समझदारी से रिवीजन करें और सही तरीके से उत्तर लिखें, तो सोशल साइंस में अच्छा स्कोर करना मुश्किल नहीं है. आज हम आपको बताएंगे की किन तरीकों को अपनाकर बच्चे सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं. चलिए विस्तार से समझते हैं.

कब है सोशल साइंस की परीक्षा
Central Board of Secondary Education की कक्षा 10 की सोशल साइंस परीक्षा 7 मार्च 2026 यानी (शनिवार) को होने वाली है. परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और 10 बजे के बाद किसी भी छात्र को एंट्री नहीं मिलेगी. इस साल बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी हैं. कक्षा 10 की परीक्षाएं 10 मार्च तक चलेंगी, जबकि कक्षा 12 की परीक्षाएं 9 अप्रैल 2026 तक चलने वाली हैं. तो चलिए बताते हैं कि कैसे सोशल साइंस के एग्जाम से अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं.

पेपर का पैटर्न समझें
इस बार सोशल साइंस का पेपर चार हिस्सों में बंटा होगा. इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र. हर सेक्शन में 1 से 5 नंबर तक के सवाल होंगे. छात्रों को ध्यान रखना होगा कि हर सवाल सही सेक्शन में ही लिखा जाए नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

इतिहास की तैयारी कैसे करें
इतिहास में केवल तारीखें याद करना काफी नहीं है. इसके लिए आपको घटनाओं को क्रम में समझना जरूरी है. 5 नंबर के सवालों में साफ-साफ 5 पॉइंट लिखने चाहिए. महत्वपूर्ण नाम और आंदोलनों का जिक्र करना भी जरूरी है. साथ ही मैप वर्क की अच्छी प्रैक्टिस करें.

भूगोल में क्या ध्यान रखें
भूगोल में संसाधन, खेती, खनिज और उद्योग जैसे टॉपिक दोहराएं. मैप में सही जगह पर पाइंट करना अच्छे से सीखना आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है. जवाब हमेशा पॉइंट में लिखें और केस स्टडी वाले सवाल ध्यान से पढ़कर हल करें.

राजनीति विज्ञान 
डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग और पॉलिटिकल पार्टी जैसे टॉपिक अच्छे से समझ लें. जवाब 3 से 5 पॉइंट में लिखें और उदाहरण जरूर दें ताकि उत्तर मजबूत लगे. इससे आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं. 

अर्थशास्त्र में कैसे करें तैयारी
अर्थशास्त्र में परिभाषाएं बिल्कुल सही होनी चाहिए. अलग-अलग सेक्टर जैसे organized और unorganized को अच्छे से समझ लें. जरूरत पड़े तो ग्राफ की भी प्रैक्टिस करें और जवाब में उदाहरण जरूर जोड़ें. यह तरीका आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में बहुत ही सहायक हो सकता है.

सोशल साइंस में अच्छे नंबर पाने के लिए जवाब साफ और सीधे लिखें. जरूरी शब्दों को अंडरलाइन करें. शब्द सीमा का ध्यान रखें और जवाब पॉइंट में लिखें. मैप को साफ-सुथरा बनाएं और सवालों को क्रम से हल करें. अंत के 15 मिनट केवल रिवीजन के लिए रखें ताकि गलतियाों को सुधारा जा सके.

मिडिल ईस्ट में परीक्षा पर असर
वहीं आपको बता दें कि, हाल ही में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए CBSE ने बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE में होने वाली परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया है. इस बारे में 1 मार्च 2026 को आधिकारिक सूचना जारी की गई थी.

यह भी पढ़ें: संस्कृत कोर्स की पोस्ट पर विवाद: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या की गलती? मांगनी पड़ गई हिंदू समुदाय से माफी

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

social science exam

Trending news

मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
West Bengal
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
India and Canada Relation
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
Ali Khamenei
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
BR Naidu
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
PM Modi
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान