Hindi Newsशिक्षा

CBSE बोर्ड परीक्षा के लिए अभी तक नहीं किया LOC रजिस्ट्रेशन? लेट फीस के साथ ऐसे कर सकते हैं आवेदन

CBSE Board Exam 2026 LOC Registration Process: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए एलओसी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर 2025 तय की गई है. अगर एलओसी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 08, 2025, 05:29 PM IST
Trending Photos

CBSE Board Exam 2026 LOC Registration Process: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से एलओसी फॉर्म को स्कूलों और प्रधानाचार्यं के लिए जारी कर दिया गया था. इसके रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर 2025 थी और इस तारीख तक जिसने भी रजिस्ट्रर नहीं किया है वो फटाफट 11 अक्टूबर 2025 से पहले प्रोसेस को अपना लें. लेट फीस के साथ एलओसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनाया जा सकता है. सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट- cbse.gov.in पर एलओसी फॉर्म को देखा जा सकता है.

समय सीमा के अंदर सभी स्कूल के प्रधानाचार्यों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने की सलाह दी गई है. विलंब फीस के साथ 11 अक्टूबर 2025 तक पोर्टल खुला रहेगा. समय रहते न करने वाले स्कूलों पर लापरवाही का आरोप लग सकता है. इसके अलावा स्कूल को ही किसी भी परिणाम की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी. बिना एलओसी रजिस्ट्रेशन के छात्र को बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा.

कैसे करें CBSE Board Exams LOC Registration?

  1. सबसे पहले सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट- cbse.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर बोर्ड परीक्षा का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. यहां से छात्रों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन पत्र भरें.
  4. इसके बाद विलंब शुल्क का भुगतान करें और फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.
  5. कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंटआउट भी निकाल लें.

कब होंगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं?

सीबीएसई द्वारा 17 फरवरी 2026 से 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर डेटशीट को जारी किया जाएगा. अंतिम डेटशीट को बाद में जारी किया जाएगा. 17 फरवरी को 10वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हैं. गणित के पेपर के साथ परीक्षा शुरू होगी. 9 मार्च को विदेशी भाषाओं के पेपर के साथ परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी. जबकि, 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शारीरिक शिक्षा के पेपर के साथ 18 फरवरी 2026 से शुरू होंगी और 4 अप्रैल 2026 को समाजशास्त्र पेपर के साथ समाप्त हो जाएंगी.

