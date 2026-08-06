/CBSE 10वीं छात्रों के लिए खुशखबरी! अब दोनों परीक्षाओं की आंसर शीट से मल्टीपल री-इवैल्यूएशन वेरिफिकेशन का मौका

CBSE 10th Re-evaluation and Verification: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने इस साल से दो बोर्ड परीक्षा सिस्टम लागू किया जिसके तहत 10वीं के छात्र मुख्य और सेकेंड बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे. फरवरी में आयोजित हुई 10वीं की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 15 अप्रैल 2026 को घोषित किया गया था. वहीं, दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणामों की घोषणा 18 जुलाई 2026 को की गई. 10वीं के कई स्टूडेंट्स द्वारा पहली और दूसरी बोर्ड परीक्षा दी गई थी. अंक सुधारने के लिए शामिल हुए छात्रों के लिए बोर्ड की ओर से एक बड़ा अपडेट साझा किया गया है. स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज ये है कि उन्हें 3 सुविधाएं दी जा रही है जिससे वो अंक का मूल्यांकन कर सकते हैं.