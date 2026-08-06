/CBSE 10वीं छात्रों के लिए खुशखबरी! अब दोनों परीक्षाओं की आंसर शीट से मल्टीपल री-इवैल्यूएशन वेरिफिकेशन का मौका

CBSE 10th Re-evaluation and Verification: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने इस साल से दो बोर्ड परीक्षा सिस्टम लागू किया जिसके तहत 10वीं के छात्र मुख्य और सेकेंड बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे. फरवरी में आयोजित हुई 10वीं की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 15 अप्रैल 2026 को घोषित किया गया था. वहीं, दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणामों की घोषणा 18 जुलाई 2026 को की गई. 10वीं के कई स्टूडेंट्स द्वारा पहली और दूसरी बोर्ड परीक्षा दी गई थी. अंक सुधारने के लिए शामिल हुए छात्रों के लिए बोर्ड की ओर से एक बड़ा अपडेट साझा किया गया है. स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज ये है कि उन्हें 3 सुविधाएं दी जा रही है जिससे वो अंक का मूल्यांकन कर सकते हैं.
बोर्ड की आधिकारिक घोषणा के तहत कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स अब दोनों बोर्ड परीक्षा की आंसर कॉपी जो चेक हो चुकी है, उसकी स्कैन कॉपी हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा उन्हें अंकों का वेरिफिकेशन और फिर से आंसर शीट का मूल्यांकन करने की सुविधाएं दी जा रही है. सीबीएसई की ओर से 10वीं छात्रों के लिए अंक जांच से संबंधित गाइडलाइन जारी की गई है.
रिजल्ट के बाद के प्रोसेस को अधिक आसान बनाने के लिए बोर्ड ने स्टूडेंट्स को तीन सुविधाएं दी है. 10वीं के छात्र दोनों परीक्षाओं की चेक हो चुकी आंसर शीट की स्कैन कॉपी हासिल कर सकते हैं. सीबीएसई की वेबसाइट पर अंक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अपना सकते हैं. साथ ही तीसरी और आखिरी सुविधा ये दी कि अब स्टूडेंट्स एक या उससे ज्यादा जवाबों का री-इवैल्यूएशन करा सकते हैं.
सीबीएसई बोर्ड के अनुसार कक्षा 10वीं के जिन छात्रों मे अपनी चेक हुई उत्तर कुंजी की स्कैन कॉपी हासिल कर ली है, वो स्टूडेंट्स अंक वेरिफिकेशन या री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन दोनों प्रक्रिया के लिए फीस का भुगतान करना होगा, अगर इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद अंक बढ़ते हैं तो उन छात्रों को पैसे रिफंड कर दीए जाएंगे.
सीबीएसई के मुताबिक प्रत्येक आंसर शीट के लिए अंक वेरिफिकेशन की फीस 300 रुपये है. जबकि, प्रत्येक सवाल के री-इवैल्यूएशन के लिए 100 रुपये आवेदन फीस है. अगर इस प्रक्रिया के बाद छात्र के नंबर बढ़ते हैं तो उन्हें फीस के पूरे पैसे वापस लौटा दिए जाएंगे.
सीबीएसई 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए आंसर शीट की स्कैन कॉपी हासिल करने की प्रक्रिया 5 अगस्त से चालू है और इसके 9 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. जबकि, 16 अगस्त से 19 अगस्त 2026 तक वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के आवेदन और फीस जमा करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है.