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CBSE 10वीं छात्रों के लिए खुशखबरी! अब दोनों परीक्षाओं की आंसर शीट से मल्टीपल री-इवैल्यूएशन वेरिफिकेशन का मौका

CBSE 10th Re-evaluation and Verification: सीबीएसई 10वीं के जिन छात्रों ने मेन बोर्ड परीक्षा और दूसरी बोर्ड परीक्षा दी है, उनके लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. बोर्ड की ओर से 3 सुविधाएं घोषित की गई है जिसके जरिए स्टूडेंट्स को एक बार फिर अंक बढ़वाने का मौका मिल सकता है.

Written BySimran Singh
Published: Aug 06, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:05 AM IST
CBSE 10वीं छात्रों के लिए खुशखबरी! अब दोनों परीक्षाओं की आंसर शीट से मल्टीपल री-इवैल्यूएशन वेरिफिकेशन का मौका
Image Credit: CBSE 10th Re-evaluation and Verification

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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