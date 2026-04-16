CBSE दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए भरना होगा LOC, क्या है ये और स्कूल के लिए कौन सी गाइडलाइन?

CBSE Class 10th Second Board Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 15 अप्रैल 2026 को 10वीं क्लास का रिजल्ट घोषित कर दिया है. इस साल कक्षा 10 का कुल पास प्रतिशत 93.70 प्रतिशत रहा है. पिछले सालों की तुलना में कुल पास प्रतिशत मामूली सुधार के देखा गया है. 10वीं रिजल्ट की घोषणा के बाद ही सीबीएसई ने एक आधिकारिक कार्यक्रम के जरिए स्कूलों को एलओसी जमा करने के लिए सिर्फ 5 दिनों का समय दिया है. 16 अप्रैल 2026 से दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए LOC जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है जिसे स्कूलों को 5 दिनों के अंदर पूरा करना होगा. सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन करने की समय सीमा 5 दिन की है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो बंद हो जाएगी.

क्या है LOC का मतलब?

एलओसी के आधिकारिक सूची होती है जो स्कूल CBSE को भेजता है. एलओसी की फुल फॉर्म लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है जिसमें उन स्टूडेंट्स के नाम होते हैं जो बोर्ड परीक्षा देंगे. इस लिस्ट में स्टूडेंट का नाम, जन्मतिथि और सब्जेक्ट समेत अन्य डिटेल्स होती है. इसी आधार पर सीबीएसई रोल नंबर तैयार करता है और फिर एडमिट कार्ड जारी होता है. सीबीएसई 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए स्कूल से एलओसी मांगी गई है जिसमें उन स्टूडेंट्स का नाम और अन्य डिटेल्स होंगी जो कक्षा 10 की द्वितीय बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होंगे.

एलओसी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कौन सी?

सीबीएसई ने कक्षा 10 की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए उम्मीदवारों की सूची (LOC) सबमिट करने के लिए कहा है. सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि 16 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 तक स्कूल उन सभी स्टूडेंट्स की एलओसी तैयार करे जो प्रदर्शन में सुधार चाहते हैं.

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स्कूलों के लिए मुख्य गाइडलाइन्स

सीबीएसई के मुताबिक एलओसी आवेदन छात्राओं द्वारा नहीं किया जा सकता है. ये एलओसी आवेदन का ये काम स्कूलों द्वारा ही किया जाएगा. इस लिस्ट में सिर्फ एलिजिबल स्टूडेंट ही शामिल होंगे. ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहली बोर्ड परीक्षा दी थी और वो किसी विषयों में अंक सुधार चाहते हैं उन्हें दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए योग्य माना जाएगा. अधिकतम 3 सब्जेक्ट्स के अंक सुधार के लिए स्टूडेंट को योग्य माना जाएगा. मई 2026 में आयोजित होने वाली दूसरी बोर्ड परीक्षा में 10वीं के योग्य स्टूडेट्स बैठ सकेंगे जिनका नाम एलओसी में होगा.

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