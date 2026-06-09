/CBSE 10th Result 2026 Date: सीबीएसई 10वीं सेकंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्द, इन वेबसाइट से तुरंत चेक कर सकेंगे चेक

CBSE 10th Second Board Exam Result Expected (Soon): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से इस साल से दो बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. इसके तहत पहले बोर्ड एग्जाम में सभी का उपस्थित होना जरूरी है. जबकि, दूसरी बोर्ड परीक्षा के दौरान वो स्टूडेंट्स हिस्सा ले सकते हैं जो किसी विषय में अंक सुधार करना चाहते हैं. इस साल दूसरी 10वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन 15 मई से 21 मई 2026 तक जारी रही. इस एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों को रिजल्ट की घोषणा होने का इंतजार है. जल्द ही 10वीं का रिजल्ट घोषित हो सकता है. सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.