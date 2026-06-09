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CBSE 10th Result 2026 Date: सीबीएसई 10वीं सेकंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्द, इन वेबसाइट से तुरंत चेक कर सकेंगे चेक

CBSE 10th Result 2026 Date: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से कक्षा 10वीं की सेकंड बोर्ड परीक्षा (Second Board Exam) का रिजल्ट जल्द घोषित किया जा सकता है. हालांकि, सीबीएसई बोर्ड ने इसे लेकर कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है मगर अनुमान लगाया जा रहा है कि जून 2026 के मध्य में कक्षा 10वीं की दूसरी परीक्षा के परिणाम जारी हो सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 09, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:16 AM IST
CBSE 10th Result 2026 Date: सीबीएसई 10वीं सेकंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्द, इन वेबसाइट से तुरंत चेक कर सकेंगे चेक
Image Credit: CBSE 10th Second Board Exam Result Soon

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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