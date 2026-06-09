/CBSE 10th Result 2026 Date: सीबीएसई 10वीं सेकंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्द, इन वेबसाइट से तुरंत चेक कर सकेंगे चेक

CBSE 10th Second Board Exam Result Expected (Soon): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से इस साल से दो बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. इसके तहत पहले बोर्ड एग्जाम में सभी का उपस्थित होना जरूरी है. जबकि, दूसरी बोर्ड परीक्षा के दौरान वो स्टूडेंट्स हिस्सा ले सकते हैं जो किसी विषय में अंक सुधार करना चाहते हैं. इस साल दूसरी 10वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन 15 मई से 21 मई 2026 तक जारी रही. इस एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों को रिजल्ट की घोषणा होने का इंतजार है. जल्द ही 10वीं का रिजल्ट घोषित हो सकता है. सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.
सीबीएसई बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जून 2026 के महीने में घोषित किया जा सकता है. पूरी-पूरी उम्मीद है कि जून के मध्य में यानी 15 जून से 20 जून 2026 तक के बीच में सीबीएसई कक्षा 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा. इसे सीबीएसई अपने आधिकारिक वेबसाइट के अलावा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर घोषित कर सकता है. हालांकि, बोर्ड ने आधिकारिक रूप से कोई तिथि घोषित नहीं की है. ऐसे में स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें.
cbse.gov.in
cbseresults.nic.in
cbse.nic.in
web.umang.gov.in
सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर सीबीएसई 10वीं सेकंड बोर्ड परिणाम 2026 लिंक शो होगा, उस पर क्लिक करें.
इसके बाद अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आदि डिटेल्स दर्ज करें.
लॉगिन के बाद स्क्रीन पर परिणाम शो होगा और यहां से सब्जेक्ट वाइज अंक भी देख पाएंगे.
सीबीएसई कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम देखने के अलावा मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकेंगे.
नहीं, रिजल्ट देखने के साख जिस मार्कशीट का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे वो एक प्रोविजनल मार्कशीट होती है. जबकि, ओरिजिनल मार्कशीट स्कूल की ओर से दी जाएगी. परीक्षा के रिजल्ट घोषित होने के कुछ दिनों के बाद स्कूल जाकर ओरिजिनल मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं.