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CBSE 12वीं असेसमेंट फॉर्मूला: मूल्यांकन से नाखुश विदेश में पढ़ रहे छात्रों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

CBSE Class 12 Assessment Formula: ईरान-इजरायल के युद्ध के कारण जिन 12वीं के छात्रों की परीक्षा रद्द की गई थी और उन्हें असेसमेंट फॉर्मूला के तहत अंक दिए गए थे, वो अपने रिजल्ट को देखकर नखुश हैं जिसके चलते भारत के सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं.

Source:ज़ी न्यूज़ डेस्क
Published: Jul 09, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:40 PM IST
CBSE 12वीं असेसमेंट फॉर्मूला: मूल्यांकन से नाखुश विदेश में पढ़ रहे छात्रों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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