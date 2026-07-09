/CBSE 12वीं असेसमेंट फॉर्मूला: मूल्यांकन से नाखुश विदेश में पढ़ रहे छात्रों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

विदेश में रहने वाले छात्र जो सीबीएसई 12वीं के असेसमेंट फॉर्मूला से नखुश है उन छात्रों का कहना है कि जिन परीक्षा को कैंसिल किया और फिर बाद में नंबर दिए गए वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर थे. कई छात्रों का कहना रहा कि उन्होंने इंटरनल असेसमेंट अच्छा नहीं दिया था जिसकी वजह उन्होंने बोर्ड्स और नीट जैसे परीक्षाओं के लिए पूरा साल लगा देना बताया. ऐसे में इंटरनल मार्क्स के आधार पर जो अंक मिले हैं वो सिर्फ पास करने लायक हैं और इस नंबर के आधार पर कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा. वहीं, अब 14 जुलाई को होने वाली सुनवाई के बाद पता चलेगा कि आगे का फैसला क्या रहता है.