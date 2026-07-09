/CBSE 12वीं असेसमेंट फॉर्मूला: मूल्यांकन से नाखुश विदेश में पढ़ रहे छात्रों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

SC on CBSE Class 12 Assessment Formula: सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करने के बाद लगातार विवादों में घिरा हुआ है. एक के बाद एक मामला बोर्ड के लिए नई चुनौती खड़ कर देता है. 12वीं की री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया को पूरा कर लेने के बाद और 100 प्रतिशत रिजल्ट जार देने के बाद भी बोर्ड के लिए समस्याएं कम नहीं हुईं. भारतीय छात्रों के साथ बोर्ड को सामना करना पड़ रहा था और अब विदेशी छात्र भी सामने आ चुके हैं. संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कुवैत, सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा दे चुके छात्रों ने भारत के सुप्रीम कार्ट का दरवाजा खटखटाया है.
सीबीएसई 12वीं के मूल्यांकन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है जहां 8 जुलाई 2026 को सुनवाई करने के दौरान स्टूडेंट्स की दायर याचिकाओं पर सहमित जताई है. दरअसल, ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षाएं कुछ देशों में रद्द की गई थीं. ऐसे में बोर्ड ने उन छात्रों को असेसमेंट योजना के तहत अंक दिए थे, लेकिन उन से नखुश विदेशी छात्रों ने याचिका दायर करते हुए असेसमेंट स्कीम यानी मूल्यांकन योजना को चुनौती दी है.
जस्टिस केवी विश्वनाथन और आलोक अराधे की पीठ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 30 रेगुलर छात्रों द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए CBSE को नोटिस जारी किया है. इस याचिका के जरिए छात्रों द्वारा मांग क जा रही है कि 27 मार्च 2026 को जारी की गई असेसमेंट स्कीम में बदलाव किया जाए. इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों के लिए 21 जून की मूल्यांकन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सीबीएसई से नोटिस भेजते हुए जवाब मांगा है.
विदेशी छात्रों की इस याचिका को वकील राज किशोर चौधरी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि छात्र CBSE द्वारा अपनाए गए असेसमेंट फॉर्मूला से नखुश हैं. इसके बाद कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के ऑफिस को याचिकाओं की कॉपी देने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई की तारीख 14 जुलाई रख दी.
मूल्यांकन योजना को रद्द करना:- छात्रों ने 27 मार्च को CBSE द्वारा जारी की गई असेसमेंट योजना को पूरी तरह रद्द करने की मांग की है.
योजना में बदलाव की मांग:- वर्तमान योजना को अनुचित और भेदभावपूर्ण बताते हुए इसमें सुधार या बदलाव करने की मांग की गई है.
पारदर्शी और न्यायसंगत व्यवस्था:- अदालत से गुजारिश की गई है कि वो सीबीएसई को एक पारदर्शी और न्यायसंगत इवैल्यूएशन मैकेनिज्म अपनाने का निर्देश दे.
नए सिरे से परीक्षा का आयोजन:- प्रभावित छात्रों के लिए सभी विषयों में नए सिरे से एक खास परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई है.
इंप्रूवमेंट एग्जाम की सुविधा:- छात्रों के लिए एक इंप्रूवमेंट एग्जाम आयोजित करने का निर्देश देने की अपील की गई है.
रिजल्ट चुनने की आजादी:- याचिका में मांग की गई है कि छात्रों को ये अनुमति दी जाए कि वो अपनी पसंद के अनुसार यानी पुराने या नए में से जिस रिजल्ट को चाहें, उसे बरकरार रख सकें.
विदेश में रहने वाले छात्र जो सीबीएसई 12वीं के असेसमेंट फॉर्मूला से नखुश है उन छात्रों का कहना है कि जिन परीक्षा को कैंसिल किया और फिर बाद में नंबर दिए गए वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर थे. कई छात्रों का कहना रहा कि उन्होंने इंटरनल असेसमेंट अच्छा नहीं दिया था जिसकी वजह उन्होंने बोर्ड्स और नीट जैसे परीक्षाओं के लिए पूरा साल लगा देना बताया. ऐसे में इंटरनल मार्क्स के आधार पर जो अंक मिले हैं वो सिर्फ पास करने लायक हैं और इस नंबर के आधार पर कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा. वहीं, अब 14 जुलाई को होने वाली सुनवाई के बाद पता चलेगा कि आगे का फैसला क्या रहता है.