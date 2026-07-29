/CBSE Compartment Exam 2026: छात्रों ने पेपर को बताया आसान या मुश्किल? जानिए किस विषय ने बढ़ाई टेंशन

सीबीएसई (CBSE) ने कक्षा 12 की सप्लीमेंट्री (कंपार्टमेंट) परीक्षा 28 जुलाई 2026 को देशभर में सफलतापूर्वक आयोजित की. परीक्षा एक ही शिफ्ट में हुई, जिसमें करीब 1.63 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया. मुख्य परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चली, जबकि कुछ वोकेशनल विषयों की परीक्षाएं सुबह 10:50 बजे से शुरू हुईं. बोर्ड की ओर से परीक्षा शांतिपूर्ण और निर्धारित समय पर संपन्न कराई गई.
परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलने वाले अधिकांश छात्रों ने कहा कि इस बार का पेपर संतुलित रहा. कई विद्यार्थियों का कहना था कि जिन विषयों की तैयारी अच्छी थी, उनके प्रश्न आसान लगे. हालांकि कुछ छात्रों ने माना कि कुछ प्रश्नों ने समय जरूर लिया और पेपर पूरी तरह खत्म करने में चुनौती महसूस हुई. कुल मिलाकर अधिकांश छात्रों ने परीक्षा को आसान से मध्यम (Easy to Moderate) स्तर का बताया.
छात्रों के अनुसार, कुछ विषयों में लंबे और विश्लेषणात्मक प्रश्नों ने उनकी चिंता बढ़ाई. खासकर जिन विषयों में संख्यात्मक या विस्तृत उत्तर लिखने होते हैं, उनमें समय प्रबंधन चुनौती बना रहा. वहीं वोकेशनल विषयों के छात्रों ने भी कहा कि कुछ प्रश्न अपेक्षा से अलग थे. हालांकि अधिकांश परीक्षार्थियों का मानना है कि नियमित तैयारी करने वालों के लिए पेपर ज्यादा कठिन नहीं था.
अब परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्रों की नजर रिजल्ट पर है. बोर्ड पहले उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेगा और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे. संभावना है कि अगस्त 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह तक सीबीएसई आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 12 सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है. हालांकि बोर्ड ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है.
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर जाकर अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. इसके अलावा DigiLocker और UMANG ऐप पर भी परिणाम उपलब्ध कराए जाने की संभावना है.
सप्लीमेंट्री परीक्षा उन छात्रों के लिए दूसरा मौका होती है जो मुख्य परीक्षा में एक या अधिक विषयों में सफल नहीं हो सके थे. इस परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों को नया अंकपत्र जारी किया जाएगा और वे बिना एक साल गंवाए आगे की पढ़ाई, कॉलेज एडमिशन या प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया जारी रख सकेंगे. इसलिए अब सभी अभ्यर्थियों की निगाहें आगामी रिजल्ट पर टिकी हैं.