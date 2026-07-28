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CBSE 12th Compartment Exam: सीबीएसई कक्षा 12वीं का कम्पार्टमेंट एग्जाम आज, मगर लाखों छात्रों की अभी भी एक गुहार- ‘प्लाज परीक्षा कैंसिल कर दीजिए’

CBSE Class 12 Compartment Exam: सीबीएसई कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए 28 जुलाई को कम्पार्टमेंट परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन अभी भी छात्रों की ओर से परीक्षा को रद्द या पोस्टपोन करने की मांग की जा रही है. इसके अलावा स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उन्हें ग्रेस मार्किंग दी जाए.

Written BySimran Singh
Published: Jul 28, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:05 AM IST
CBSE 12th Compartment Exam: सीबीएसई कक्षा 12वीं का कम्पार्टमेंट एग्जाम आज, मगर लाखों छात्रों की अभी भी एक गुहार- ‘प्लाज परीक्षा कैंसिल कर दीजिए’
Image Credit: CBSE Class 12 Supplementary Exam

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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