/CBSE 12th Compartment Exam: सीबीएसई कक्षा 12वीं का कम्पार्टमेंट एग्जाम आज, मगर लाखों छात्रों की अभी भी एक गुहार- ‘प्लाज परीक्षा कैंसिल कर दीजिए’

CBSE Class 12 Compartment Exam: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से आज यानी 28 जुलाई, मंगलवार को देशभर के एग्जाम सेंटर में कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री यानी कंपार्टमेंट परीक्षा को आयोजित किया जाएगा. सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कम्पार्टमेंट परीक्षा आयोजित की जाएगी. छात्रों को दूसरा चांस देते हुए इस परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है. ऐसे छात्र जो नियमित बोर्ड परीक्षा में एक या अधिक सब्जेक्ट में सफल नहीं हो सके हैं उन्हें इस परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा. सीबीएसई बोर्ड के अनुसार करीब 1.63 लाख छात्र और छात्राएं कंपार्टमेंट कैटगरी में रखे गए हैं.