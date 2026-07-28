/CBSE 12th Compartment Exam: सीबीएसई कक्षा 12वीं का कम्पार्टमेंट एग्जाम आज, मगर लाखों छात्रों की अभी भी एक गुहार- ‘प्लाज परीक्षा कैंसिल कर दीजिए’

CBSE Class 12 Compartment Exam: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से आज यानी 28 जुलाई, मंगलवार को देशभर के एग्जाम सेंटर में कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री यानी कंपार्टमेंट परीक्षा को आयोजित किया जाएगा. सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कम्पार्टमेंट परीक्षा आयोजित की जाएगी. छात्रों को दूसरा चांस देते हुए इस परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है. ऐसे छात्र जो नियमित बोर्ड परीक्षा में एक या अधिक सब्जेक्ट में सफल नहीं हो सके हैं उन्हें इस परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा. सीबीएसई बोर्ड के अनुसार करीब 1.63 लाख छात्र और छात्राएं कंपार्टमेंट कैटगरी में रखे गए हैं.
ऐसे में लाखों स्टूडेंट्स कम्पार्टमेंट परीक्षा में शामिल होंगे. जैसे-जैसे एग्जाम तिथि नजदीक आई थी छात्रों का लगातार जोर कम्पार्टमेंट परीक्षा को रद्द करने या पोस्टपोन करने को लेकर रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 12वीं के छात्रों की ओर से लगातार गुहार लगाई जा रही है सीबीएसई कम्पार्टमेंट परीक्षा को रद्द या पोस्टपोन कर दे.
इसके अलावा छात्रों की ओर से ग्रेस मार्किंग को लेकर भी मांग की जा रही है. अपने एक साल को बर्बाद होने से बचाने के लिए छात्र बोर्ड समेत पीएम मोदी और नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी से गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज 12वीं की कम्पार्टमेंट परीक्षा का रद्द कर दीजिए.
BREAKING CBSE COMPARTMENT EXAM 2026
Ahead of the Class 12 CBSE Compartment Examination scheduled for 28 July 2026, many students across India are reportedly demanding that the examination be postponed or cancelled, with some also requesting grace marks.
Students have… pic.twitter.com/dz60UdMZ68
— ISRAR KHAAN SUPREME COURT OF INDIA SCBA (@ISRARKHAANSCBA) July 27, 2026
सीबीएसई कक्षा 12वीं के छात्रों की कॉपी की जांच ऑन-स्क्रीन मार्किंग (On-Screen Marking) यानी डिजिटल तौर पर की गई. ऐसे में छात्रों समेत कई अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा गुहार की गई है कि 'सीबीएसई प्लीज कक्षा 12 की कम्पार्टमेंट परीक्षा में बैठने वाले लाखों छात्र पिछले कई महीनों से मानसिक तनाव, अनिश्चितता और भविष्य को लेकर चिंता से जूझ रहे हैं. विनम्रतापूर्वक निवेदन किया जा रहा है कि इस परीक्षा में मानवीय दृष्टिकोण अपना जाए.'
माननीय CBSE,
कल होने वाली Class 12 Compartment Examination में शामिल होने वाले लाखों छात्र पिछले कई महीनों से मानसिक तनाव, अनिश्चितता और भविष्य की चिंता से गुजर रहे हैं।
मैं, अनुराग त्यागी, आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस परीक्षा में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए।
मेरी दो…
— Anurag Tyagi (@TheAnuragTyagi) July 27, 2026
साथ में लगातार ग्रेस मार्किंग को लेकर भी छात्रों की मांग की जा रही. ओएसएम चेकिंग की गड़बड़ी से नाराज और हताश छात्र चाहते हैं कि उनकी कॉपी मानवीय आधार पर चेक हो और सख्ती के साथ नहीं बल्कि नरमी के साथ आंसर शीट को चेक किया जाए.
जानकारी के लिए बता दें कि सीबीएसई कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा एक महत्वपूर्ण अवसर होने के साथ एक अंतिम मौका भी है. इसलिए एग्जाम में शामिल होने के लिए एग्जाम केंद्र पर समय से पहुंचें. साथ ही जरूरी दस्तावेज जैसे- एडमिट कार्ड, स्कूल आईडी आदि को साथ लेकर जाना न भूलें. परीक्षा से संबंधित अपडेट के लिए सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.