CBSE Class 12 Compartment Result 2026: जारी हुआ सीबीएसई क्लास 12 कम्पार्टमेंट रिजल्ट 2026, ऐसे करें चेक

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने कक्षा 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है. बोर्ड ने 12 अगस्त 2026 को रिजल्ट घोषित किया. कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या रिजल्ट पोर्टल cbseresults.nic.in पर जाना होगा.
यह रिजल्ट उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो मुख्य बोर्ड परीक्षा में जरूरी न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाए थे या अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए इंप्रूवमेंट परीक्षा में शामिल हुए थे.
CBSE के आंकड़ों के अनुसार, 1,63,800 छात्र कंपार्टमेंट कैटेगरी में सूचीबद्ध थे. इन विद्यार्थियों के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा दोबारा बेहतर प्रदर्शन करने और आगे की पढ़ाई का रास्ता आसान बनाने का अवसर होती है.
कक्षा 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 का आयोजन 28 जुलाई 2026 को किया गया था. परीक्षा भारत के अलावा विदेशों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर भी आयोजित हुई थी. परीक्षा ऑफलाइन पेन-पेपर मोड में कराई गई थी.
छात्र अपना रिजल्ट CBSE की आधिकारिक वेबसाइटों से चेक कर सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए cbse.gov.in अथवा cbseresults.nic.in पर जाना होगा. लॉगिन के दौरान विद्यार्थियों को अपना रोल नंबर, एडमिट कार्ड नंबर और स्कूल नंबर जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी.
बोर्ड की ओर से उपलब्ध रिजल्ट पोर्टल पर सिक्योरिटी PIN या CAPTCHA भी मांगा जा सकता है. इसलिए छात्रों को अपना एडमिट कार्ड पास में रखना चाहिए.
रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट खोलें. इसके बाद Class 12 Compartment Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें. अब मांगी गई जानकारी जैसे रोल नंबर, एडमिट कार्ड नंबर और स्कूल नंबर दर्ज करें.
इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाला CAPTCHA या सिक्योरिटी PIN भरकर Submit पर क्लिक करें. रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. छात्र इसे डाउनलोड करके भविष्य के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं.
रिजल्ट जारी होने के बाद एक साथ बड़ी संख्या में छात्र वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. ऐसे में वेबसाइट धीमी होने या कुछ समय के लिए रिजल्ट पेज नहीं खुलने की स्थिति आ सकती है.
ऐसी स्थिति में छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है. कुछ समय बाद दोबारा वेबसाइट पर प्रयास किया जा सकता है. इसके अलावा अधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे DigiLocker और UMANG ऐप के माध्यम से भी मार्कशीट उपलब्ध होने पर उसे एक्सेस किया जा सकता है.
रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को अपनी मार्कशीट में दर्ज सभी जानकारियां ध्यान से जांचनी चाहिए. नाम, रोल नंबर, विषय और अंकों समेत अन्य विवरण में कोई गलती नजर आती है तो संबंधित CBSE प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए.
छात्रों को किसी अनधिकृत वेबसाइट या सोशल मीडिया लिंक पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए. रिजल्ट से संबंधित जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देना जरूरी है.