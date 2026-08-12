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CBSE Class 12 Compartment Result 2026: जारी हुआ सीबीएसई क्लास 12 कम्पार्टमेंट रिजल्ट 2026, ऐसे करें चेक

CBSE ने 12वीं कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट परीक्षा 2026 का रिजल्ट 12 अगस्त को जारी कर दिया है. छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर रोल नंबर, एडमिट कार्ड नंबर, स्कूल नंबर और सिक्योरिटी PIN की मदद से चेक कर सकते हैं. जानिए रिजल्ट डाउनलोड करने का तरीका, परीक्षा की तारीख और DigiLocker व UMANG से मार्कशीट पाने का विकल्प.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 12, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:26 PM IST
CBSE Class 12 Compartment Result 2026: जारी हुआ सीबीएसई क्लास 12 कम्पार्टमेंट रिजल्ट 2026, ऐसे करें चेक

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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