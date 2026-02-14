CBSE ने 2026 से बदला बोर्ड एग्जाम का पूरा गेम, ऑन-स्क्रीन मार्किंग से ‘मिसिंग मार्क्स’ की छुट्टी, पंजाब सरकार ने भी अपनाया मॉडल

साल 2026 की कक्षा 12 की परीक्षा में करीब 18,57,479 छात्र 120 विषयों में शामिल होंगे. बोर्ड को लगभग 10.4 करोड़ उत्तर पुस्तिकाएं जांचनी होंगी. इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए CBSE ने कागज पर जांच की जगह डिजिटल सिस्टम अपनाने का फैसला किया है. बता दें कि, बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी.

क्या है ऑन-स्क्रीन मार्किंग?

ऑन-स्क्रीन मार्किंग यानी अब परीक्षक कागज की कॉपी हाथ में लेकर जांच नहीं करेंगे. पहले सभी उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन किया जाएगा. हर पेज यहां तक कि खाली पेज भी स्कैन होगा. एक स्कैनर आठ घंटे में करीब 400 कॉपियां स्कैन कर सकता है. स्कैन के बाद एक टीम जांच करेगी कि सभी पेज साफ और सही क्रम में हैं या नहीं. इसके बाद कॉपी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड की जाएगी. परीक्षक अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करके स्क्रीन पर कॉपी देखेंगे. उसी पर अंक देंगे. अगर कोई सवाल बिना जांचे रह गया तो सिस्टम कॉपी जमा नहीं होने देगा. जिन सवालों का जवाब नहीं लिखा होगा उन्हें ‘NA’ मार्क करना जरूरी होगा.

बोर्ड ने यह बदलाव क्यों किया?

परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि यह कोई प्रयोग नहीं है बल्कि लंबे समय की तैयारी के बाद लिया गया फैसला है. पहले बोर्ड ने 10वीं में बदलाव किए थे. इस बार 12वीं से शुरुआत की जा रही है. डिजिटल सिस्टम से नंबर अपलोड करने में होने वाली गलती खत्म होगी. रिजल्ट के बाद वेरिफिकेशन और री-चेकिंग के मामले कम होने की उम्मीद है. बोर्ड का लक्ष्य है कि “जीरो एरर” यानी बिना गलती के मूल्यांकन हो पाए.

शिक्षकों के लिए क्या बदलेगा

मूल्यांकन की टीम पहले जैसी ही रहेगी, जिसमें एग्जामिनर, एसोसिएट एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर होंगे. फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब सब काम ऑनलाइन होगा. सिस्टम में हर शिक्षक की उपस्थिति, लॉग इन समय और हर कॉपी पर लगाए गए समय का रिकॉर्ड रहेगा. हेड एग्जामिनर जरूरत पड़ने पर अंक बदल भी सकेंगे. शिक्षकों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी.

सैंपल कॉपियों पर अभ्यास कराया जाएगा. एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है, जहां 30 से ज्यादा लोग तकनीकी मदद के लिए मौजूद रहेंगे. बोर्ड ने साफ कहा है कि जिन स्कूलों के छात्र परीक्षा दे रहे हैं, उन स्कूलों को उतने ही शिक्षकों को मूल्यांकन के लिए भेजना होगा. अगर स्कूल सहयोग नहीं करेंगे तो उनके छात्रों का रिजल्ट रोका भी जा सकता है.

छात्रों के लिए क्या जरूरी

छात्रों के लिए परीक्षा लिखने का तरीका नहीं बदलेगा. हालांकि इतिहास और भूगोल जैसे विषयों में नक्शा अलग पन्ने पर आखिर में लगाना होगा ताकि स्कैनिंग में दिक्कत न हो. बोर्ड ने सलाह दी है कि छात्र सवालों का जवाब तय क्रम में लिखें. अगर उत्तर गलत जगह लिखा गया तो उसके छूटने की आशंका हो सकती है. सोशल मीडिया पर फैलने वाली पेपर लीक या अनुमान वाली अफवाहों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है.

रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा

पहले कॉपियों की जांच में करीब 60 दिन लग जाते थे. अब डिजिटल सिस्टम से समय कम लगेगा और रिजल्ट जल्दी आ सकता है. कॉपियों को इधर-उधर भेजने की जरूरत नहीं होगी. शिक्षक अपने ही स्कूल से काम कर सकेंगे. सिस्टम में सुरक्षा के खास इंतजाम हैं. लॉग इन आईपी के जरिए नियंत्रित होगा और हर बदलाव का रिकॉर्ड रहेगा. 2026 की परीक्षा CBSE के लिए अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल मूल्यांकन अभियान होगा. बोर्ड का कहना है कि यह कदम सिर्फ तकनीक का नहीं, बल्कि पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया में बड़ा सुधार है.

बता दें, Central Board of Secondary Education (CBSE) के बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट के लिए ऑन-स्क्रीन इवैल्यूएशन की घोषणा के बाद पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) ने अब बताया है कि वह मार्च 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी ऐसा ही डिजिटल मार्किंग सिस्टम शुरू करेगा. पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने गुरुवार को कहा कि राज्य एक ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम शुरू करेगा. जिससे पंजाब आंसर शीट के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल इवैल्यूएशन अपनाने वाले पहले राज्य बोर्डों में से एक बन जाएगा.

