CBSE Board Exam: 12वीं के छात्रों के लिए 'गेम चेंजर' बनेगा शारीरिक शिक्षा का पेपर, क्या 100/100 स्कोर करना होगा आसान?

CBSE Board Exam 2026: आज, 18 फरवरी 2026 से सीबीएसई 12वीं के करीब 17.88 लाख छात्र शारीरिक शिक्षा के मैदान में उतर चुके हैं. कहने को तो यह विषय आसान लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वो पेपर है जो आपके ओवरऑल प्रतिशत को आसमान पर ले जा सकता है या नीचे गिरा सकता है. जहां साइंस की छात्रा प्रिया चंद्रा इसे लॉजिकल और स्कोरिंग मान रही हैं, वहीं अनुभवी शिक्षिका सुषमा चौबे ने आगाह किया है कि अतिरिक्त उत्साह में की गई छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है. आज हम आपको इसमें अच्छे नंबर कैसे लाए, उसके बारे में बताएंगे.

समय का सही इस्तेमाल

फिजिकल एजुकेशन का पेपर आमतौर पर दो हिस्सों में आता है. पहला हिस्सा सिद्धांत और नोट्स आधारित सवालों का होता है, जबकि दूसरा हिस्सा प्रैक्टिकल और केस स्टडी प्रश्नों से भरा होता है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे पहले अपने मजबूत हिस्सों से शुरू करें और समय का सही इस्तेमाल करें.

छात्रा प्रिया चंद्रा का कहना है कि यह पेपर उनके लिए आसान है, क्योंकि वे विज्ञान की छात्रा हैं और इसमें लॉजिकल और बेसिक फिजिकल एजुकेशन के सवाल आते हैं. शिक्षक सुषमा चौबे ने बताया कि इस परीक्षा में यदि आप ध्यान से उत्तर देंगे और अतिरिक्त उत्साह में गलती नहीं करेंगे, तो अपने ओवरऑल प्रतिशत को बेहतर बना सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

तैयारी की कुछ रणनीतियां

पेपर में अच्छे नंबर पाने के लिए तैयारी की कुछ रणनीतियां हैं. सबसे पहले, पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र और मॉडल पेपर का अभ्यास करें. नोट्स में लिखी हुई परिभाषाओं, फॉर्मूला और नियमों को अच्छे से याद रखें. केस स्टडी और प्रैक्टिकल प्रश्नों के लिए अपनी समझ को स्पष्ट करें और समय से पहले हल करने का अभ्यास करें.

इस साल लगभग 42 लाख छात्र-छात्राएं 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हैं. 12वीं कक्षा के लिए कुल 17.88 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ उत्तर दें, अफवाहों या तनाव में न आएं. सही रणनीति और समय प्रबंधन से फिजिकल एजुकेशन पेपर में अच्छे अंक पाना आसान है.

ये भी पढ़ें: कल से शुरू हो रहा है 46 लाख छात्रों का 'अग्निपरीक्षा' का दौर! CBSE बोर्ड एग्जाम में अगर की ये 3 गलतियां, तो कट सकते हैं पूरे नंबर