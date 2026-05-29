CBSE Class 12th Re-evaluation: 1 जून से शुरू हो रहा है नंबर बढ़ाने का आखिरी मौका, जानें सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया

CBSE 12वीं रिजल्ट के बाद अब उन छात्रों के लिए राहत भरी खबर आई है, जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने पोस्ट-रिजल्ट गतिविधियों को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. बोर्ड ने बताया है कि अंकों के सत्यापन और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आधिकारिक पोर्टल 1 जून 2026 से लाइव किया जाएगा. इसके बाद छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. पहले यह प्रक्रिया 29 मई से शुरू होनी थी, लेकिन अब तारीख बदल दी गई है. बोर्ड का कहना है कि यह फैसला छात्रों को बेहतर, सुरक्षित और बिना तकनीकी दिक्कत वाली सुविधा देने के लिए लिया गया है.

कब खुलेगा पोर्टल?

CBSE ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि पोस्ट-रिजल्ट पोर्टल अब 1 जून 2026 से उपलब्ध होगा. बोर्ड के अनुसार, नई समय-सारणी लागू करने का मकसद आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है. इससे छात्रों को किसी तरह की तकनीकी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. CBSE का कहना है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए यह बदलाव किया गया है. ऐसे छात्र जो अपने नंबरों को लेकर संतुष्ट नहीं हैं, वे निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर सकेंगे. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट और नोटिफिकेशन पर लगातार नजर बनाए रखें.

कौन-कौन सी सुविधा मिलेगी?

पोस्ट-रिजल्ट पोर्टल खुलने के बाद छात्रों को दो प्रमुख सुविधाएं मिलेंगी. पहली सुविधा होगी “Verification of Marks”, जिसके तहत छात्र अपने अंकों की दोबारा गिनती के लिए आवेदन कर सकेंगे. दूसरी सुविधा “Re-evaluation of Answer Books” होगी, जिसमें छात्र अपनी पूरी उत्तर पुस्तिका या किसी विशेष प्रश्न की दोबारा जांच करवा सकेंगे. इस प्रक्रिया का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी छात्र के साथ मूल्यांकन में गलती न हुई हो. कई बार टोटलिंग या प्रश्न जांच में छोटी त्रुटियां भी नंबरों को प्रभावित कर देती हैं. ऐसे में यह प्रक्रिया छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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कितनी लगेगी फीस?

CBSE ने पुनर्मूल्यांकन और मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए आवेदन शुल्क भी तय किया है. यदि कोई छात्र केवल मार्क्स वेरिफिकेशन करवाना चाहता है, तो उसे 100 रुपये फीस देनी होगी. वहीं किसी विशेष उत्तर की दोबारा जांच के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है. बोर्ड ने यह भी बताया कि इस साल बड़ी संख्या में छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी के लिए आवेदन किया था. आंकड़ों के अनुसार, स्कैन कॉपी के लिए 4,04,319 आवेदन प्राप्त हुए थे. छात्रों ने कुल 11,31,961 उत्तर पुस्तिकाएं मांगी थीं, जिनमें से 8,98,214 कॉपियां डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई गईं.

Press Statement

In order to ensure a transparent and glitch-free process for verification and re-evaluation of answer books of students who intend to submit their applications on the Post-Result Activities portal, it has been decided that the designated portal will now be… — CBSE HQ (@cbseindia29) May 29, 2026

क्यों अहम है यह प्रक्रिया?

विशेषज्ञों का मानना है कि री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया छात्रों के लिए दूसरा मौका साबित होती है. कई बार मेहनत के मुताबिक नंबर न मिलने पर छात्र मानसिक तनाव में आ जाते हैं. ऐसे में CBSE की यह सुविधा उन्हें अपनी कॉपी दोबारा जांचने का अवसर देती है. इससे मूल्यांकन प्रक्रिया पर छात्रों का भरोसा भी मजबूत होता है. बोर्ड लगातार डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है ताकि छात्रों को तेज और सुरक्षित सेवाएं मिल सकें. अब सभी की नजर 1 जून पर टिकी है, जब यह पोर्टल आधिकारिक रूप से शुरू होगा.