/CBSE 12th Re-evaluation 2026: सप्लीमेंट्री परीक्षा की आंसरशीट स्कैन कॉपी के लिए आज ही करें आवेदन, जानें फीस और तरीका

CBSE 12th Re-evaluation 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी करने के बाद अब री-इवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो उम्मीदवार अपने अंकों से असंतुष्ट हैं या जिन्हें बेहतर नंबरों की उम्मीद थी, वो इस प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं. महत्वपूर्ण तिथियां और नियम की बात करें तो आवेदन की शुरुआत 31 अगस्त 2026 से हो चुकी है, जबकि, अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026 है. छात्रों को इस बात का खास ध्यान देना है कि री-इवैल्यूएशन या अंकों के वेरिफिकेशन में शामिल होने के लिए छात्रों को सबसे पहले अपनी आंसरशीट की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा.