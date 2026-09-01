/CBSE 12th Re-evaluation 2026: सप्लीमेंट्री परीक्षा की आंसरशीट स्कैन कॉपी के लिए आज ही करें आवेदन, जानें फीस और तरीका

CBSE 12th Re-evaluation 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी करने के बाद अब री-इवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो उम्मीदवार अपने अंकों से असंतुष्ट हैं या जिन्हें बेहतर नंबरों की उम्मीद थी, वो इस प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं. महत्वपूर्ण तिथियां और नियम की बात करें तो आवेदन की शुरुआत 31 अगस्त 2026 से हो चुकी है, जबकि, अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026 है. छात्रों को इस बात का खास ध्यान देना है कि री-इवैल्यूएशन या अंकों के वेरिफिकेशन में शामिल होने के लिए छात्रों को सबसे पहले अपनी आंसरशीट की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा.
नियमों के मुताबिक, अंकों के वेरिफिकेशन या री-इवैल्यूएशन से पहले छात्रों को अपनी आंसरशीट की स्कैन कॉपी प्राप्त करनी होगी. इसके लिए उम्मीदवारों को CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर, जन्मतिथि और मांगी गई अन्य डिटेल्स दर्ज करके स्कैन कॉपी डाउनलोड की जा सकती है.
आंसर शीट की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए छात्रों को 100 रुपये प्रति सब्जेक्ट फीस का भुगतान करना होगा. पेमेंट के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपना सकते हैं. इसके बाद आंसर शीट की स्कैन की कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं.
सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर मौजूद 'Main Website' या 'Pariksha Sangam' पोर्टल के विकल्प पर क्लिक करें.
वेबसाइट पर 'Latest @ CBSE' या 'Student Corner' सेक्शन में जाएं.
यहां 'Apply for Answer Sheet Verification / Photocopy 2026' वाले लिंक पर क्लिक करें.
नया पेज खुलने पर अपना 12वीं का रोल नंबर, स्कूल नंबर और सेंटर नंबर दर्ज करें.
इसके साथ ही अपनी जन्मतिथि दर्ज करके लॉगिन करें.
लॉगिन करने के बाद आपके सभी विषयों की सूची दिखाई देगी.
जिस सब्जेक्ट की आंसरशीट की स्कैन कॉपी आप चाहते हैं, उस पर टिक लगाकर सेलेक्ट करें.
प्रति विषय निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें.
आवेदन की रसीद को संभालकर डाउनलोड और प्रिंट कर लें.
बोर्ड द्वारा आवेदन प्रोसेस होने के बाद आप इसी पोर्टल पर अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करें.
उत्तर पुस्तिका की डिजिटल स्कैन कॉपी की PDF डाउनलोड कर सकेंगे.