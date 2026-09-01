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CBSE 12th Re-evaluation 2026: सप्लीमेंट्री परीक्षा की आंसरशीट स्कैन कॉपी के लिए आज ही करें आवेदन, जानें फीस और तरीका

CBSE 12th Re-evaluation 2026: सीबीएसई ने कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 का रिजल्ट घोषित करने के बाद री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. अपने प्राप्त अंकों से जो छात्र संतुष्ट नहीं हैं, वो आंसरशीट की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Sep 01, 2026, 05:54 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 05:54 AM IST
CBSE 12th Re-evaluation 2026: सप्लीमेंट्री परीक्षा की आंसरशीट स्कैन कॉपी के लिए आज ही करें आवेदन, जानें फीस और तरीका
Image Credit: CBSE Class 12 Re-evaluation 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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