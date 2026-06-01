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CBSE छात्रों के लिए बड़ी खबर! रात 12 बजे से पहले एक्टिव होगा री-इवैल्यूएशन लिंक, तुरंत नोट करें वेबसाइट

CBSE Class 12 Re-Evaluation Portal: CBSE 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है. री-इवैल्यूएशन और कॉपी री-चेकिंग पोर्टल जल्द लाइव होने वाला है. जानिए देरी की वजह, IIT कानपुर की तकनीकी टीम ने क्या कहा और छात्रों को आगे क्या करना चाहिए.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jun 01, 2026, 09:40 PM IST
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CBSE छात्रों के लिए बड़ी खबर! रात 12 बजे से पहले एक्टिव होगा री-इवैल्यूएशन लिंक, तुरंत नोट करें वेबसाइट

CBSE 12वीं के लाखों छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. पिछले कई दिनों से री-इवैल्यूएशन और कॉपियों की दोबारा जांच के लिए पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे छात्र लगातार परेशान थे. सोशल मीडिया पर भी छात्रों और अभिभावकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी. इस बीच CBSE के डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम की तकनीकी निगरानी कर रही टीम ने साफ कर दिया है कि री-इवैल्यूएशन पोर्टल आज रात 12 बजे से पहले हर हाल में लाइव कर दिया जाएगा. हालांकि हाल ही में ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर सुरक्षा खामियों और डेटा लीक से जुड़े सवाल भी उठे हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है. ऐसे में छात्रों को जल्द ही आवेदन करने का मौका मिलने वाला है.

पोर्टल खुलने में देरी क्यों हुई?

1 जून की शाम 7 बजे तक भी CBSE का री-इवैल्यूएशन पोर्टल शुरू नहीं हो पाया था. इसके बाद छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई. कई छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करना चाहते थे, लेकिन वेबसाइट उपलब्ध नहीं होने के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे थे. सोशल मीडिया पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे. हाल ही में ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर सामने आए विवादों के कारण भी छात्रों की बेचैनी और बढ़ गई थी. ऐसे में सभी की नजरें पोर्टल के लाइव होने पर टिकी हुई थीं.

अधिकारियों ने क्या दी जानकारी?

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तकनीकी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे आईआईटी कानपुर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि 1 जून खत्म होने में अभी समय बाकी है और आधी रात से पहले पोर्टल लाइव कर दिया जाएगा. अधिकारी के अनुसार तकनीकी टीमें लगातार वेबसाइट को बेहतर बनाने और भारी ट्रैफिक संभालने के लिए काम कर रही हैं. उन्होंने बताया कि CBSE के पूरे डिजिटल सिस्टम की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि पोर्टल शुरू होने के बाद छात्रों को किसी बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े.

क्या पूरी तरह सुरक्षित है सिस्टम?

अधिकारी ने माना कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को पूरी तरह फुलप्रूफ बताना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी ऑनलाइन सिस्टम 100 प्रतिशत सुरक्षित होने की गारंटी नहीं दे सकता. हालांकि टीम का पूरा फोकस सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाने पर है. पिछले कई दिनों से विशेषज्ञ लगातार सिस्टम को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं. उनका कहना है कि अब प्लेटफॉर्म ऐसे स्तर पर पहुंच चुका है जहां इसे सुरक्षित तरीके से लॉन्च किया जा सकता है. इसी वजह से कुछ अतिरिक्त समय लगा, लेकिन इसका फायदा छात्रों को बेहतर और अधिक सुरक्षित सेवा के रूप में मिलेगा.

छात्रों को अब क्या करना चाहिए?

CBSE 12वीं के जिन छात्रों को अपने अंकों पर संदेह है या जो कॉपियों की दोबारा जांच कराना चाहते हैं, उन्हें आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखनी चाहिए. पोर्टल लाइव होते ही छात्र री-इवैल्यूएशन और री-चेकिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे. विशेषज्ञों की सलाह है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद छात्र जल्दबाजी की बजाय सभी निर्देश ध्यान से पढ़ें और सही जानकारी भरें. फिलहाल बोर्ड और तकनीकी टीम का दावा है कि आधी रात से पहले पोर्टल सक्रिय हो जाएगा, जिससे लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो सकेगा.

 

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About the Author
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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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