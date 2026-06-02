CBSE का छात्रों के लिए बड़ा अपडेट: बिना आधार के नहीं कर पाएंगे री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन

CBSE Re-evaluation Aadhaar Verification Mandatory​: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. सोशल मीडिया एक्स अकाउंट के जरिए सीबीएसई ने कहा है कि 12वीं की कॉपियों के री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल लाइव कर दिया गया है. ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास पहले से स्कैन कॉपी है, वो अपनी आंसर शीट की कॉपी का री-इवैल्यूएशन करा सकते हैं. इसके लिए आखिरी तारीख 6 जून 2026 तय की गई है. इस तिथि तक स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्रक्रिया को अपना कर री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

बिना आधार कार्ड वेरिफिकेशन के नहीं पूरा होगा प्रोसेस

सीबीएसई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए स्टूडेंट्स को जानकारी दी है कि री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन के आवेदन के लिए आधार कार्ड का वेरिफिकेशन जरूरी है. ऐसे में स्टूडेंट के लिए बिना आधार वेरिफिकेशन के आवेदन प्रक्रिया पूरा करना मुश्लिक होगा. छात्रों को कॉपी के री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के आवेदन के लिए आधार कार्ड की सभी डिटेल दर्ज करनी जरूरी होगी.

सीबीएसई ने क्या कहा?

सीबीएसई ने अपने सोशल मीडिया एक्स के आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट किया कि 'विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन पोर्टल अब सक्रिय है. यहां आवेदन करें: https://cbse.gov.in/newsite_old/rchk.html कृपया ध्यान दें कि सुरक्षा कारणों से आधार सत्यापन को शामिल किया गया है. जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके माता-पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है. इस स्थिति में, आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि और लिंग उस व्यक्ति का होना चाहिए जिसका आधार कार्ड उपयोग किया जा रहा है. पूरी जानकारी के लिए, आधिकारिक परिपत्र देखें: https://cbse.gov.in/cbsenew/documents/Aadhar_Circular_rev_02062026.pdf'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- CBSE Re-evaluation: 12वीं के छात्रों के खुल गई री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन विंडो, postresult.cbseit.in/pvr ऐसे करें आवेदन

The portal for applying for Verification & Re-evaluation is now LIVE Apply here:https://t.co/6E5PrvERrI Please note that Aadhaar Verification has been included for security reasons. For children who do not have Aadhaar, the parent's, relative's… — CBSE HQ (@cbseindia29) June 2, 2026

बिना आधार कार्ड के कैसे कर सकते हैं पुनर्मूल्यांकन?

सीबीएसई की ओर से ये भी जानकारी साझा की गई अगर किसी स्टूडेंट के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो अपने माता-पिता या अभिभावक या फिर किसी रिश्तेदार के आधार कार्ड की डिटेल्स का इस्तेमाल करके पुनर्मूल्यांकन करवा सकते हैं. इस दौरान स्टूडेंट को ध्यान रखना होगा कि वो जिसका आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसी का नाम आधार कार्ड में होना चाहिए. इसके अलावा जन्म तिथि और लिंग संबंधित डिटेल्स सही होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें- CBSE Re-evaluation: पोर्टल खुलते ही तकनीकी दिक्कत, 12वीं के छात्रों ने की ‘Login Failure’ की शिकायत