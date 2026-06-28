/सीबीएसई 12वीं री-इवैल्यूएशन रिजल्ट में देरी; 13% छात्र अब भी कर रहे इंतजार, बोर्ड ने क्या कहा?

सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा खत्म हुए कई सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करने वाले हजारों छात्रों का इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ है. बोर्ड अब तक 87 प्रतिशत से अधिक आवेदनों के नतीजे जारी कर चुका है, जबकि करीब 13 प्रतिशत आवेदन अभी भी लंबित हैं. जिन छात्रों के आवेदन अब भी 'Under Process' दिखा रहे हैं, वे लगातार रिजल्ट पोर्टल चेक कर रहे हैं. CBSE का कहना है कि परिणाम चरणबद्ध तरीके से जारी किए जा रहे हैं और हर आवेदन की पारदर्शी व सावधानीपूर्वक समीक्षा की जा रही है.
री-इवैल्यूएशन रिजल्ट में हो रही देरी ने छात्रों की चिंता बढ़ा दी है. सोशल मीडिया पर कई छात्र CBSE से लंबित परिणाम जल्द जारी करने और स्पष्ट समय-सीमा बताने की मांग कर रहे हैं. कुछ छात्रों का कहना है कि जहां बाकी विद्यार्थी आगे की पढ़ाई की तैयारी में जुट चुके हैं, वहीं वे हर दिन पोर्टल रिफ्रेश करने को मजबूर हैं. कई उम्मीदवारों ने मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका और संशोधित कॉपी उपलब्ध कराने की भी मांग की है, ताकि वे प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर सकें.
देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में काउंसलिंग, दस्तावेज सत्यापन और सीट आवंटन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. ऐसे में जिन छात्रों का संशोधित रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, उन्हें समय पर दस्तावेज जमा करने की चिंता सता रही है. खासकर JoSAA काउंसलिंग में शामिल इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों के लिए यह देरी परेशानी बढ़ा रही है. कई छात्र संशोधित अंक जमा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कुछ को डर है कि कहीं वे काउंसलिंग के महत्वपूर्ण चरण से वंचित न रह जाएं.
CBSE ने कहा है कि संशोधित परिणामों के साथ नई मार्कशीट डिजिलॉकर पर भी अपलोड की जा रही हैं और बाकी सभी मामलों का निपटारा जल्द कर दिया जाएगा. बोर्ड का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से चल रही है. हालांकि छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी विशेष सुविधा की जरूरत नहीं है, बल्कि केवल समय पर परिणाम चाहिए ताकि वे बिना किसी अनिश्चितता के अपनी उच्च शिक्षा और प्रवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें.