CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजों के बाद अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच और अंकों के सत्यापन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं. जिन छात्रों ने अपने अंकों को लेकर पुनर्मूल्यांकन या वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया था, उनका इंतजार अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है. बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के अनुसार परिणाम चरणबद्ध तरीके से जारी किए जा रहे हैं ताकि सभी आवेदनों की सही तरीके से जांच पूरी की जा सके.
CBSE से मिली जानकारी के मुताबिक, री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के लिए प्राप्त आवेदनों में से 87 प्रतिशत से अधिक के नतीजे जारी कर दिए गए हैं. यह प्रक्रिया अभी जारी है और बाकी छात्रों के परिणाम भी अगले कुछ दिनों में जारी कर दिए जाएंगे. बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और नियमित रूप से अपना स्टेटस चेक करते रहें. अधिकारियों का कहना है कि सभी लंबित मामलों का निपटारा जल्द पूरा कर लिया जाएगा, ताकि हर छात्र को उसके आवेदन का अंतिम परिणाम मिल सके.
अब छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वे अपना री-इवैल्यूएशन रिजल्ट कैसे चेक करें. इसके लिए छात्रों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है. वे अपने मोबाइल या लैपटॉप के जरिए भारत सरकार के आधिकारिक प्लेटफॉर्म डिजिलॉकर पर जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं. छात्रों को results.digilocker.gov.in पर लॉगिन करना होगा और वहां रोल नंबर, जन्म तिथि जैसी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी. इसके बाद वे आसानी से देख पाएंगे कि उनके अंकों या मार्कशीट में कोई बदलाव हुआ है या नहीं.
री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन का उद्देश्य उत्तर पुस्तिका में संभावित त्रुटियों को ठीक करना होता है. यदि जांच के दौरान किसी छात्र के अंकों में बदलाव पाया जाता है, तो उसकी अपडेटेड मार्कशीट जारी की जाती है. छात्र डिजिलॉकर पर उपलब्ध संशोधित मार्कशीट को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि उनके अंक बढ़े हैं, घटे हैं या पहले जैसे ही बने हुए हैं. CBSE का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जा रही है और सभी आवेदनों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जा रही है. ऐसे में जिन छात्रों के परिणाम अभी लंबित हैं, उन्हें भी जल्द ही अपडेट मिलने की उम्मीद है.
जिन छात्रों का री-इवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है, उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि शेष परिणाम भी चरणबद्ध तरीके से जल्द जारी किए जाएंगे. इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर ही जानकारी देखें और किसी अफवाह पर भरोसा न करें. आने वाले कुछ दिनों में सभी आवेदनों का निपटारा होने के साथ यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.