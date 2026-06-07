/CBSE Class 12 Re-evaluation का आज आखिरी मौका; ₹100 में बदल सकते हैं अपने मार्क्स, जानें क्या है पूरा प्रोसेस?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसीई) आज, 6 जून को कक्षा 12वीं के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद करने जा रहा है. जो छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपियों के मूल्यांकन को चुनौती देना चाहते हैं, उनके लिए यह आखिरी मौका है. ऐसे सभी छात्र बोर्ड के आधिकारिक पोस्ट-रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल cbse.gov.in पर जाकर रात होने से पहले अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.
सीबीएसई के नियमों के मुताबिक, री-इवैल्यूएशन का विकल्प केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने पहले ही अपने नंबरों के वेरिफिकेशन और कॉपियों की स्कैन की गई आंसर-शीट प्राप्त कर ली है. जिन छात्रों के पास अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल कॉपी मौजूद है, केवल वही इस प्रक्रिया के अगले चरण में भाग लेने के लिए पात्र माने गए हैं. तकनीकी अपडेट और सुरक्षा जांच के कारण इस सप्ताह की शुरुआत में पोर्टल थोड़ी देरी से खुला था, लेकिन अब यह सुचारू रूप से काम कर रहा है.
कक्षा 12वीं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को प्रति प्रश्न ₹100 का शुल्क देना होगा. बोर्ड ने छात्रों को सख्त सलाह दी है कि वे आवेदन करने से पहले सीबीएसई की आधिकारिक मार्किंग स्कीम (मूल्यांकन पद्धति) की अच्छी तरह से जांच कर लें. ऐसा इसलिए है क्योंकि री-इवैल्यूएशन का अनुरोध केवल चुनिंदा प्रश्नों के लिए ही किया जा सकता है. अगर आपको ऑफिशियल मार्किंग स्कीम और अपनी कॉपी के मूल्यांकन में कोई गलती नजर आती है, तभी आपको अप्लाई करना चाहिए.
In the interest of students, CBSE has decided to extend the last date for submission of applications for Verification and Re-evaluation of Question(s) for the Class XII Board Examinations, thereby providing students additional time and support to complete the process.
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— CBSE HQ (@cbseindia29) June 5, 2026
अगर आप भी री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
सबसे पहले सीबीएसई के आधिकारिक पोस्ट-रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल पर जाएं.
होमपेज पर दिख रहे “Class 12 Re-evaluation” लिंक पर क्लिक करें.
अपने वैध क्रेडेंशियल्स (जैसे रोल नंबर और अन्य विवरण) का उपयोग करके लॉग इन करें.
उस विषय और विशेष प्रश्नों का चयन करें जिनके लिए आप पुनर्मूल्यांकन चाहते हैं.
यदि लागू हो, तो आवश्यक अंडरटेकिंग (घोषणा पत्र) अपलोड करें.
उपलब्ध ऑनलाइन माध्यम से प्रति प्रश्न ₹100 की दर से फीस का भुगतान करें.
अंत में, अपना आवेदन सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए पुष्टिकरण (Confirmation Page) डाउनलोड कर लें.
सीबीएसई ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि उन्हें अपनी पोस्ट-रिजल्ट शिकायत प्रक्रिया (Post-result grievance process) के तहत अब तक 70,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. इनमें कक्षा 12वीं के पुनर्मूल्यांकन के साथ-साथ अन्य समीक्षा सेवाओं के अनुरोध भी शामिल हैं. सबसे बड़ी बात यह रही कि आवेदन अवधि के दौरान सीबीएसई के पोर्टल पर कई बार साइबर हमलों (Cyberattacks) के प्रयास किए गए. इसके बावजूद बोर्ड की तकनीकी टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए पोर्टल को लगातार एक्टिव रखा, जिससे छात्रों को फॉर्म भरने में कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई.