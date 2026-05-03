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Hindi Newsशिक्षाCBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं बोर्ड एग्जाम रिजल्ट आ सकता है 11 से 15 मई के बीच? जानिए क्या है वजह

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं बोर्ड एग्जाम रिजल्ट आ सकता है 11 से 15 मई के बीच? जानिए क्या है वजह

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट 11 से 15 मई 2026 के बीच जारी होने की संभावना है, जिसे छात्र आधिकारिक वेबसाइट के अलावा डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी देख सकेंगे. बोर्ड ने 18 लाख से ज्यादा छात्रों की मार्कशीट तैयार करने का काम अंतिम चरण में पहुंचा दिया है और जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 03, 2026, 07:13 AM IST
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CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं बोर्ड एग्जाम रिजल्ट आ सकता है 11 से 15 मई के बीच? जानिए क्या है वजह

CBSE 12th Result 2026: मई का महीना शुरू होते ही सीबीएसई 12वीं के छात्रों का इंतजार बढ़ गया है. CBSE जल्द ही 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है. जानकारी के मुताबिक यह रिजल्ट 11 से 15 मई के बीच घोषित होने की संभावना है. इस बार करीब 18 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी. परीक्षाएं 17 फरवरी से 9 अप्रैल 2026 तक चली थीं. अब सभी छात्र अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

हर साल की तरह इस बार भी छात्रों और अभिभावकों की नजरें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं. बोर्ड ने कॉपियों की जांच का काम लगभग पूरा कर लिया है. अब रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. जैसे ही रिजल्ट जारी होगा, छात्र सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे. इसके लिए रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड की जानकारी डालनी होगी.

वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक हो तो क्या करें? 

रिजल्ट जारी होते समय वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक हो सकता है. ऐसे में साइट खुलने में दिक्कत आना सामान्य बात है. इसलिए छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है. थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करने पर रिजल्ट देखा जा सकता है. इसके अलावा अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिनके जरिए आसानी से रिजल्ट चेक किया जा सकता है.

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 डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी मिलेगा मार्कशीट 

छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट डिजिलॉकर और उमंग ऐप के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन करना होगा. ये डिजिटल मार्कशीट पूरी तरह मान्य होती है. इसका इस्तेमाल आगे एडमिशन या अन्य जरूरी कामों में किया जा सकता है. इसके अलावा एस के जरिए भी रिजल्ट देखा जा सकता है. इसके लिए बोर्ड द्वारा दिए गए नंबर पर रोल नंबर भेजना होगा.

रिजल्ट देखने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट को ध्यान से जांच लें. नाम, रोल नंबर और विषय के अंक सही हैं या नहीं, यह जरूर देख लें. अगर कोई गलती नजर आए तो तुरंत स्कूल या बोर्ड से संपर्क करें. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी अफवाह पर भरोसा न करें. केवल आधिकारिक जानकारी पर ही ध्यान दें और धैर्य बनाए रखें. जल्द ही उनका इंतजार खत्म होने वाला है.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र 12वीं रिजल्ट आज होगा जारी, स्टूडेंट्स तैयार रखें ये चीजें, स्कोरकार्ड डाउनलोड से लेकर जानें जरूरी बातें

 

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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