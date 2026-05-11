cbse 12th result 2026: सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 कभी भी हो सकता है जारी, DigiLocker पर ऐसे सबसे पहले चेक करें अपना स्कोर

Central Board of Secondary Education 12वीं रिजल्ट 2026 कभी भी जारी हो सकता है. करीब 18 लाख छात्र अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. छात्र DigiLocker, UMANG और CBSE Official Website पर रिजल्ट चेक कर सकेंगे. इस बार बोर्ड ने ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम अपनाया है और टॉपर्स लिस्ट जारी नहीं होगी.
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Central Board of Secondary Education यानी CBSE 12वीं के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. पिछले कई दिनों से छात्र रिजल्ट डेट को लेकर लगातार अपडेट ले रहे हैं. सोशल मीडिया से लेकर सर्च प्लेटफॉर्म तक हर जगह सिर्फ रिजल्ट की चर्चा है. करीब 18 लाख से ज्यादा छात्र अपने स्कोर का इंतजार कर रहे हैं. इस बार बोर्ड का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है. खास बात यह है कि रिजल्ट से पहले ही DigiLocker पर रिजल्ट लिंक दिखाई देने लगा है, जिससे छात्रों की उत्सुकता और बढ़ गई है. अब बस कुछ घंटों में बड़ी खबर सामने आ सकती है.
CBSE की 12वीं बोर्ड परीक्षाएं इस साल 17 फरवरी से शुरू हुई थीं और 10 अप्रैल तक चलीं. इस बार बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए पहली बार ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल किया. यानी परीक्षकों ने कॉपियों को लैपटॉप और टैबलेट की मदद से चेक किया. बोर्ड का कहना है कि इससे मूल्यांकन प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और पारदर्शी बनी है. नई तकनीक की वजह से रिजल्ट तैयार करने में भी कम समय लगा है. यही कारण है कि छात्र इस बार जल्दी रिजल्ट आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं.
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र DigiLocker, UMANG और CBSE Official Website पर अपना स्कोर देख सकेंगे. इसके अलावा CBSE Results Portal और DigiLocker Official Portal पर भी रिजल्ट उपलब्ध होगा. छात्रों को रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करनी होगी. इसके बाद स्क्रीन पर मार्कशीट दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड करके प्रिंट भी लिया जा सकता है.
CBSE इस साल भी टॉपर्स की आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं करेगा. बोर्ड सिर्फ रीजन वाइज रिजल्ट जारी करता है, जबकि टॉपर्स की जानकारी बाद में अलग-अलग स्कूलों से सामने आती है. बोर्ड का मानना है कि इससे छात्रों पर अनावश्यक दबाव कम होता है. हालांकि इस बार भी उम्मीद है कि 100 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले छात्रों की संख्या अच्छी हो सकती है. यही वजह है कि रिजल्ट के साथ टॉपर्स लिस्ट का इंतजार कर रहे छात्रों को इस बार भी निराशा हाथ लग सकती है.
रिजल्ट जारी होने के बाद अगर किसी छात्र की मार्कशीट पर ‘RW’ लिखा दिखाई देता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. RW का मतलब Result Withheld होता है. इसका अर्थ है कि किसी तकनीकी या दस्तावेज संबंधी कारण से फिलहाल रिजल्ट रोक दिया गया है. ऐसे मामलों में बोर्ड कुछ दिनों बाद रिकॉर्ड की जांच पूरी करके रिजल्ट अपडेट करता है. इसलिए अगर किसी छात्र को यह कोड दिखाई दे, तो उन्हें घबराने के बजाय बोर्ड के अगले अपडेट का इंतजार करना चाहिए.