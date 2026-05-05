CBSE 12th Result 2026: रिजल्ट से पहले बड़ा खुलासा! आखिर कैसे जुड़ते हैं मॉडरेशन, ग्रेस मार्क्स और रिलेटिव ग्रेडिंग के नंबर?

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सीबीएसी 12वीं रिजल्ट 2026 को लेकर छात्रों में अभी से हलचल तेज हो गई है. हर साल की तरह इस बार भी करीब 16 लाख से ज्यादा छात्र अपने स्कोर का इंतजार कर रहे हैं. रिजल्ट जल्द ही जारी होने की उम्मीद है और छात्र अपने नंबर cbse.gov.in, cbseresults.nic.in के साथ-साथ DigiLocker और UMANG ऐप पर देख सकेंगे. लेकिन असली सवाल यह है कि नंबर आखिर बनते कैसे हैं? क्या कॉपी जांच के बाद सीधे मार्क्स मिलते हैं या फिर बीच में मॉडरेशन, ग्रेस मार्क्स और ग्रेडिंग का भी रोल होता है? इसी सिस्टम को समझना हर छात्र और पैरेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि यही तय करता है असली रिजल्ट का चेहरा.
CBSE परीक्षा में अलग-अलग सेट के पेपर होते हैं, जिससे कठिनाई स्तर थोड़ा बदल सकता है. इसी फर्क को बैलेंस करने के लिए मॉडरेशन पॉलिसी लागू की जाती है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी छात्र को कठिन पेपर या जांच के अंतर की वजह से नुकसान न हो. यह सिस्टम अस्पष्ट या गलत प्रश्नों के प्रभाव को भी कम करता है और सभी सालों के रिजल्ट में संतुलन बनाए रखता है. सरल शब्दों में कहें तो मॉडरेशन एक ऐसा संतुलन तंत्र है जो सभी छात्रों के साथ समान न्याय सुनिश्चित करता है और मार्किंग को ज्यादा पारदर्शी बनाता है.
ग्रेस मार्क्स को लेकर अक्सर छात्रों में भ्रम रहता है. CBSE आधिकारिक रूप से फिक्स प्रतिशत नहीं बताता, लेकिन पुराने मामलों में यह सामने आया है कि मुश्किल या गलत प्रश्नों पर लगभग 15% तक ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं. 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट केस के दौरान यह बात चर्चा में आई थी. हालांकि ये मार्क्स सभी को नहीं मिलते, बल्कि चुनिंदा परिस्थितियों में दिए जाते हैं. इसका उद्देश्य नंबर बढ़ाना नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना होता है ताकि किसी छात्र को पेपर की गलती या कठिनाई का नुकसान न हो और उसका रिजल्ट संतुलित रहे.
|Grade
|Student Rank
|Description
|A1
|Top 1/8th
|Highest performers
|A2
|Next 1/8th
|Very good
|B1
|3rd 1/8th
|Good
|B2
|4th 1/8th
|Above average
|C1
|5th 1/8th
|Average
|C2
|6th 1/8th
|Below average
|D1
|7th 1/8th
|Needs improvement
|D2
|8th 1/8th
|Just passing
|E
|Fail
|Essential repeat
CBSE के नियम के अनुसार 12वीं कक्षा पास करने के लिए हर विषय में कम से कम 33% अंक लाना जरूरी होता है. इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल होते हैं, जहां लागू हो. इसके साथ ही छात्रों को सभी विषयों में ‘E’ ग्रेड से ऊपर होना जरूरी है और इंटरनल असेसमेंट भी पास करना होता है. अगर कोई छात्र एक विषय में फेल हो जाता है, तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका दिया जाता है. CBSE में डिवीजन सिस्टम नहीं होता, बल्कि पूरा फोकस विषयवार प्रदर्शन पर होता है ताकि छात्रों की असली क्षमता सामने आ सके.
CBSE का ग्रेडिंग सिस्टम पूरी तरह रिलेटिव होता है, यानी यह केवल आपके नंबर नहीं बल्कि बाकी छात्रों के प्रदर्शन पर भी निर्भर करता है. सभी पास छात्रों को उनकी रैंक के अनुसार आठ बराबर हिस्सों (octiles) में बांटा जाता है और उसी आधार पर ग्रेड दिया जाता है. अगर किसी विषय में टॉपर्स ज्यादा हैं तो कटऑफ बदल सकता है. समान अंक वालों को समान ग्रेड मिलता है. कम छात्रों वाले विषयों में ग्रेडिंग को अन्य विषयों से मिलाकर संतुलित किया जाता है, ताकि सभी को समान और न्यायपूर्ण मूल्यांकन मिल सके.